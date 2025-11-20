ABD-Rusya Ukrayna’yı bölüşür mü? A Haber’de çarpıcı yorum

Rusya-Ukrayna savaşında taraflar her geçen gün saldırılarında daha da agresifleşirken dün gece Rus İHA'larla Hakiv ile Lviv kentlerine operasyon düzenlendiği aktarıldı. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konuşarak Rusya-Ukrayna meselesinde ABD'nin mutlak kazanan olduğunu belirtti. Ülger, "Rusya'nın kaybı var, Ukrayna'nın ise toprakları işgal edildi. Avrupa, enerji darboğazından dolayı ekonomik kriz yaşıyor, stagflasyona düştü. Avrupa bir bütün olarak savunma harcamalarını arttırma ihtiyacı hissetti." dedi.

ZELENSKİY'DE TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK TALEBİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna meselesinde Türkiye'nin arabuluculuğunu bir kez daha talep ederken, konuya ilişkin konuşan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna meselesinde Türkiye'nin arabuluculuğunu bir kez daha talep etti Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy. Bunu Erdoğan da söyledi konuşması esnasında. Zelenskiy dedi ki: "Türkiye'nin ilkeli duruşundan dolayı teşekkürlerimizi bir kez daha Başkan Erdoğan'a ilettim. Çünkü Türkiye bu konuda her ne kadar Rusya'yla yakın irtibatı, ilişkisi olsa da aslında uluslararası forumlarda güçlü biçimde Ukrayna'yı savunuyor, Ukrayna'nın yanında duruyor. Savunma sanayi alanında kayda değer ölçüde işbirliği yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'deki tüm oturumlarda Türkiye Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü lehinde oy kullanıyor, bu şekilde pozisyon alıyor. Aynı zamanda Kırım davasının yılmaz savunucusuyuz." Bunu eskinden beri sürdürdüğümüz bir politika olarak bu dikkat çekiyor. Şimdi yani bu mesele bundan sonra nasıl bir seyir takip edecek?