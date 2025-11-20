20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?
Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?

Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 03:00
Rusya-Ukrayna savaşı müzakere adımlarına rağmen devam ederken, son olarak Rus İHA’ları, Ukrayna’da Harkiv ve Lviv kentlerine saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın barış söylemleri ve Putin’le görüşme iddiaları yeniden gündeme otursa da ABD-Rusya Ukrayna’yı bölüşür mü? Sorularını da beraberinde getirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?
Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?
Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?
Böcek ailesinin ölümünde ana şüpheli: Kimyasal madde!
Böcek ailesinin ölümünde ana şüpheli: Kimyasal madde!
Adil ve kalıcı barışın önü açılmalı
"Adil ve kalıcı barışın önü açılmalı"
Düşen C-130 uçağın enkazı Türkiye’ye getirildi
Düşen C-130 uçağın enkazı Türkiye'ye getirildi
Sertifikasız çalışan, sahte adresli şirket ve ölümcül kimyasal karışımı!
Sertifikasız çalışan, sahte adresli şirket ve ölümcül kimyasal karışımı!
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
Terörden kurtulma zamanı geldi
"Terörden kurtulma zamanı geldi"
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan: Biz Osmanlı ve Selçuklu torunlarıyız
Başkan Erdoğan: Biz Osmanlı ve Selçuklu torunlarıyız
Gönül coğrafyamıza tekrar yüzümüzü döndük
"Gönül coğrafyamıza tekrar yüzümüzü döndük"
Başkan Erdoğan: Davalı da davacı da sizin adamınız
Başkan Erdoğan: Davalı da davacı da sizin adamınız
CHP’lilerin yolsuzluk malzemeleri çok
"CHP'lilerin yolsuzluk malzemeleri çok"
Daha Fazla Video Göster