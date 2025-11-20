Ukrayna-Rusya savaşında yeni perde! ABD ile bölüşmeye mi hazırlanıyor?

Rusya-Ukrayna savaşı müzakere adımlarına rağmen devam ederken, son olarak Rus İHA’ları, Ukrayna’da Harkiv ve Lviv kentlerine saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın barış söylemleri ve Putin’le görüşme iddiaları yeniden gündeme otursa da ABD-Rusya Ukrayna’yı bölüşür mü? Sorularını da beraberinde getirdi. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler çarpıcı açıklamalarda bulundu.