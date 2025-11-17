İtalya ve İngiltereli bakanlardan görüşme: Ana gündem Ukrayna ve Orta Doğu

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu bir NATO görevi çerçevesinde halihazırda İtalya'nın Napoli kentinde demirli bulunan "HMS Prince of Wales" uçak gemisinde ağırladı.

Bakanların "2+2" formatındaki görüşmesinin ardından İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dört bakanın gündeminin güvenlik ve hibrit tehditlerle mücadele, Ukrayna ve Orta Doğu'daki (Gazze, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL sonrası Lübnan'daki durum ve İran) son gelişmeler ile Batı Balkanlar'daki durumu kapsadığı belirtildi.

Görüşmede bakanların, Ukrayna halkına verdikleri desteği yineledikleri belirtilen açıklamada, "Bakanlar, Avrupa'nın ve NATO ülkelerinin katkısının önemini vurgularken aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi bir rol üstlenmesi ve çatışmanın bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdiler. Orta Doğu bağlamında ise barış planını destekleyecek ve BM'ye Gazze Şeridi'nin yönetiminde belirleyici bir rol verecek bir BM Güvenlik Konseyi kararının kabul edilmesi gerekliliği öne çıktı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalyan Bakan Tajani, yeni küresel meydan okumaların ortak yanıtlar gerektirdiğini belirterek, "İtalya ile İngiltere arasındaki işbirliği Orta Doğu'daki çatışma ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının damga vurduğu bir bağlamda, altyapıları, vatandaşları ve uluslararası istikrarı korumak için hayati önem taşıyor. İtalya için Batı Balkanlar'ın istikrarı ve bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı stratejik bir hedeftir. Ancak sıkı bir koordinasyon sayesinde Avrupa'nın dayanıklılığını güçlendirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto da Batı Balkanlar'ın İtalya için güvenlik ve istikrar bakımından stratejik bir alan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hibrit tehdit, münferit olaylardan değil altyapılara, kamuoyuna, ekonomiye ve toplumsal uyuma zarar vermeyi hedefleyen bir stratejiden oluşuyor. İtalya, tüm Avrupa ülkelerinin de desteklemesini umduğumuz bir girişim üzerinde çalışıyor."

İtalya ile İngiltere arasında bakan düzeyindeki "2+2" formatında istişareler ilk kez, Şubat 2023'te Roma'da yapılmıştı. Tajani ve Crosetto'nun ev sahibi olduğu o toplantıya, o dönemki İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Ben Wallace katılmıştı.