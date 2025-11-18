İhale ve ruhsata karşılık villa! İmamoğlu iddianamesinde çarpıcı detay
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki 1.5 milyarlık 3 villayı ihale karşılığı yok pahasına alması belgeleriyle ortaya kondu. Ayrıca, ruhsat karşılığında lüks villaya çöküldüğü, dekorasyon işleriyle Dilek İmamoğlu'nun ilgilendiği ve tüm masrafların müteahhit firmaya yüklendiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Emirgan'da yaklaşık 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı yok pahasına aldığı ortaya çıkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve örgütünün villa tutkusuna dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun kendi yaptığı "İn Mari Prime" villa projesindeki 1 villayı, Kültür A.Ş.'deki ihaleleri peşkeş çektiği kasası Hüseyin Köksal'ın firması Carsal Reklamcılık'a, diğer iki villayı ise kasası Tuncay Yılmaz'ın eşine ve taşeron işlerini yapan Mahmut Gültekin'in üstüne geçirdiği saptandı. Yılmaz'ın eşine yapılan ödemelerin kaynağı Ağaç A.Ş. çıktı. İmamoğlu'nun ayrıca iş insanı Adem Kameroğlu'na ait 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinden de bir villayı diğer firması SSB İnşaat üzerine geçirdiği saptandı. Mobilyasından beyaz eşyasına ve havuzuna kadar her şeyi iş insanı Kameroğlu'na ödeten İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, villadaki yapılanları denetlediği de ortaya çıktı.
SUÇ GELİRİNİ AKLAMA YÖNTEMİ
Sabah'ın haberine göre Savcılık, suçtan elde edilen gelirlerin şirketleri ve akrabaları üzerine alınan gayrimenkullerle aklamaya çalışıldığı tespitinde bulundu. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar lira (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villayı yok pahasına aldığı ortaya çıkmıştı.
İddianamede, İmamoğlu ve örgüt üyelerinin villa tutkusunu gösteren başka eylemler de yer aldı. En dikkat çekenlerden biri İmamoğlu İnşaat'a ait 'İn Mari Prime' projesi oldu. İmamoğlu'nun suçtan elde edilen geliri aklama yöntemlerinden birinin yakın akraba ve yakın çevre üzerinden olduğu iddianamede vurgulandı. Projede yer alan 3 villanın kime nasıl devredildiği anlatıldı.
4 katlı villanın 50 milyon lira karşılığında İmamoğlu'nun kasası olan Hüseyin Köksal'a ait Carsal Reklamcılık şirketi üzerine fatura edildiği saptandı. Satılan villayı alan Carsal Reklamcılık'ın ödediği paranın finansman kaynağının İBB'nin iştiraki olan Kültür A.Ş'den alınan ihale sonucu elde edilen gelir olduğu saptandı.
4 katlı bir diğer villanın ise 21 milyon 330 bin liraya İmamoğlu inşaatın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz'ın üzerine, diğer 3 katlı villanın ise 40 milyon liraya taşeron şirketinin işlerini yapan Mahmut Gültekin'in üzerine geçirildiğine dair fatura kesildiği ortaya çıktı. İddianamede, bitişik nizama sahip villalar arasındaki satış fiyatlarında tutarsızlığın hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yer aldı.
ÖDEMELER AĞAÇ A.Ş.'DEN
Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz adına satışı gerçekleştirilen villa için yapılan ödemelerin kaynağı incelendi. Yapılan incelemede, Selver Yılmaz'ın kardeşi Yiğit Çam'ın İBB iştirak şirketi olan Ağaç A.Ş.'den Gürçam Süs Bitkileri şirketine aktarılan toplam 14 milyon 627 bin lirayı İmamoğlu İnşaat'a gönderdiği tespit edildi.
Çam, aynı zamanda projede yer alan bir daire için 9 milyon 500 bin lirayı İmamoğlu İnşaat'a gönderdi. Villanın Selver Yılmaz, dairenin de Yiğit Çam adına 2025'te devredildiği belirtildi. Bu yolla bu elde edilen gelirlerin, şirket ve kişi banka hesapları arasında dolaştırılmak suretiyle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi. İmamoğlu'nun suç gelirlerini, şirketleri ve akrabaları üzerine alınan gayrimenkullerle aklamaya çalıştığına dikkat çekildi.
VİLLA AŞKI YENİ DEĞİL
İmamoğlu'nun villa tutkusunu gösteren bir başka eylem ise iş insanı Adem Kameroğlu'ndan elde edilen villaydı. Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'ndeki 'Metro Home' isimli sitenin bulunduğu arsanın ruhsatını alabilmek için belediyeye başvuruda bulunduğunu, o dönem Büyükçekmece'deki 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinin devam ettiğini söyledi. Ardından Tuncay Yılmaz ile görüştüğünü, ruhsata karşı Ekrem İmamoğlu için lüks villa seçeceklerini ve belediyenin zorluk çıkarmasından dolayı bu teklifi kabul ettiğini itiraf etti.
İmamoğlu'nun aracılığıyla Tuncay Yılmaz'ın projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulunduğunu, villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan istekler Adem Kameroğlu'na yaptırıldı. Villanın devri ise Ekrem İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yapıldı. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu villayı kontrol etmek için siteye gittikleri, oğlu Selim İmamoğlu'nun da zaman zaman bu villada kaldığı anlatıldı. Adem Kameroğlu'nun villanın devri için gönderilen 1.5 milyonu Tuncay Yılmaz'a elden teslim ettiği itirafı iddianamede yer aldı. Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun eşyalı villası bedavaya gelmiş oldu.
17 DÜKKANA ÇÖKTÜ
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.
161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Bu eylemlerden bir tanesi de Beylikdüzü'ndeki 'Meydan Yakuplu' projesiydi. İmamoğlu'nun kasalarından itirafçı Adem Soytekin'in ifadesine göre 2018'de bu proje Beyaz İnşaat tarafından başlatıldı. Soytekin, Muzaffer Beyaz'ın kendisini arayarak "Ekrem İmamoğlu'yla oturuyoruz, gelmen gerek" dediğini ve ofise gittiğini söyledi.
Adem Soytekin, "Bu görüşmede bana 'Meydan Yakuplu' projesini devralmam gerektiği söylendi. Ben burada satış olmazsa nasıl yapacağım diye sorduğumda 'Finansmanını biz destekleriz' dediler. Beyazlar'ın alt taşeronu olarak bu işi ben yaptım. Bu işin esas sahibi Beyazlar ve Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu, inşaat süresince yapılan işleri Beyazlar'ın koymuş olduğu mühendis ve İmamoğlu adına Tuncay Yılmaz kontrol etmekteydi" dedi.
İMAMOĞLU'NA GEÇTİ
Savcılık iddiaları inceledi. Proje bitiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplamda 17 dükkanın İmamoğlu'na kaldığını, bunlardan 15'inin Asak Araç kiralama şirketinin üzerinde, 2'sinin de arsa sahibine verildiği iddianamede yer aldı. Projenin asıl sahibinin İmamoğlu olduğu, ancak görünürde işi Beyaz İnşaat'ın yaptığı vurgulanan iddianamede, Asak Araç Kiralama üzerindeki 15 dükkânın tüm kiralama ve gelir işleriyle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ilgilendiğine, tapuların ise Adem Soytekin'in üzerinde olduğuna dikkat çekildi. İşadamı Metin Gül'ün de 'Kale Kent' projesinde önce 'Burayı terk edin' diyerek tehdit edildiği ancak sonra da 'Kurtarabiliriz' denildiği iddianamede yer aldı.
İddiaya göre devreye Adem Soytekin ve Fatih Keleş girdi ve para koparmak için proje çıkarıldı. İkilinin kavşak yapılması için 5 milyon lira ve iskândan sonra yapılacak tadilat projesi ile 20 dükkândan bir tanesini istedikleri belirtildi. Belediyenin yapması gereken 5 milyon liralık kavşağın, Adem Soytekin'e yaptırıldığı ve 2 milyon lira da rüşvet alındığı aktarıldı.
RÜŞVET PARALARIYLA SEÇİM PROPAGANDASI
İBB'ye bağlı iştirak şirketi Ağaç A.Ş.'nin rüşvet çarkına nasıl dahil olduğu iddianamede anlatıldı. "Sistem"e finansal destek sağlamak için Ağaç A.Ş. ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları işle orantılı olarak düzenli bir şekilde rüşvet talep edildi. 2019'da Ağaç A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Ali Sukas ve yönetici Ümit Polat, ne kadar rüşvet talep edileceğine ilişkin liste bile hazırladı.
Müteahhitler, Sukas'ın kasası Hüsnü Yüksel Tunar'a yönlendirildi. Hediye kartları, alışveriş kartları ve para talebinde bulunuldu. Elde edilen kartlar İmamoğlu Suç Örgütü tarafından kullanıldı. Rüşvetin neden istendiği yönündeki sorulara Sukas'ın, "Bizi yukarıdan sıkıştırıyorlar. Ertan Yıldız talep ediyor. Seçim desteği, yukarısının ciddi baskısı var" dediği iddianamede yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marmara'ya fırtına haritası: 70 KM hıza ulaşacak! MGM'den saat saat uyarı geldi
- TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman bitiyor? Kura ve sonuç takvimi
- AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih belli oldu mu?
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?
- Kamuya yeni istihdam: TCDD ve DSİ’den binlerce personel alımı
- 178 kilodan 86’ya… Her öğününe eklediği bu besin kilo kilo yağlarını eritti
- Kasım 2025 faizsiz 100 bin TL destek paketi güncellendi: İşte banka banka kampanyalar
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
- Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
- Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor!
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuruları başladı! İşte e-Devlet başvuru ekranı
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?