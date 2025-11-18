İhale ve ruhsata karşılık villa! İmamoğlu iddianamesinde çarpıcı detay

Hüseyin Köksal

İmamoğlu'nun kendi yaptığı "İn Mari Prime" villa projesindeki 1 villayı, Kültür A.Ş.'deki ihaleleri peşkeş çektiği kasası Hüseyin Köksal'ın firması Carsal Reklamcılık'a, diğer iki villayı ise kasası Tuncay Yılmaz'ın eşine ve taşeron işlerini yapan Mahmut Gültekin'in üstüne geçirdiği saptandı. Yılmaz'ın eşine yapılan ödemelerin kaynağı Ağaç A.Ş. çıktı. İmamoğlu'nun ayrıca iş insanı Adem Kameroğlu'na ait 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinden de bir villayı diğer firması SSB İnşaat üzerine geçirdiği saptandı. Mobilyasından beyaz eşyasına ve havuzuna kadar her şeyi iş insanı Kameroğlu'na ödeten İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, villadaki yapılanları denetlediği de ortaya çıktı.