160 milyar TL kamu zararı ve İBB’nin usulsüzlükleri! İşte İmamoğlu iddianamesindeki para trafiği ve şok örgüt şeması

Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği yolsuzluk soruşturmasında tarihi bir gün yaşandı. Mart ayında başlayan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık dev iddianame, dudak uçuklatan detayları ortaya çıkardı. Kamunun uğradığı zararın 160 milyar TL'yi bulduğu iddia edilirken, 402 şüphelinin yer aldığı dosyada adı geçen 6 isimden 5'inin İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, iddianamedeki örgüt şemasını, para trafiğini ve şok itirafları A Haber canlı yayınında deşifre etti.

İŞTE O ÖRGÜT ŞEMASI: LİDER, 6 YÖNETİCİ VE DOĞRUDAN BAĞLI ÜYELER

İddianamenin en çarpıcı bölümlerinden birini, savcılığın hazırladığı örgüt şeması oluşturuyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bu şemanın titizlikle hazırlandığını ve yapılanmanın tüm katmanlarını gözler önüne serdiğini belirtti. Almaçayır, örgütün İmamoğlu liderliğinde hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Savcılık, hazırlamış olduğu iddianamede, örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'na bağlı 6 örgüt yöneticisi olduğunu belirtiyor. Ancak dikkat çeken noktalardan birisi de, bu örgüt yöneticilerinden bağımsız olarak, herhangi bir örgüt yöneticisiyle talimat almaksızın direkt örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddia edilen 'Lidere Doğrudan Bağlı Üyeler' diye bir şema çıkarılmış."