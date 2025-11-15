160 milyar TL kamu zararı ve İBB'nin usulsüzlükleri! İşte İmamoğlu iddianamesindeki para trafiği ve şok örgüt şeması
3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesi kamuoyunda deprem etkisi yarattı.Savcılığa göre kamunun uğradığı zarar 160 milyar TL. Dosyada adı geçen 6 kritik isimden 5’inin İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia ediliyor. Para trafiği, örgüt şeması, yurt dışına aktarıldığı öne sürülen milyarlar, hafriyat dökümündeki usulsüzlükler ve 76 etkin pişmanlık itirafçısının ifadeleri... A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dev iddianamenin şifrelerini canlı yayında tek tek açıkladı.
Türkiye'nin nefesini tutarak takip ettiği yolsuzluk soruşturmasında tarihi bir gün yaşandı. Mart ayında başlayan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık dev iddianame, dudak uçuklatan detayları ortaya çıkardı. Kamunun uğradığı zararın 160 milyar TL'yi bulduğu iddia edilirken, 402 şüphelinin yer aldığı dosyada adı geçen 6 isimden 5'inin İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülüyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, iddianamedeki örgüt şemasını, para trafiğini ve şok itirafları A Haber canlı yayınında deşifre etti.
İŞTE O ÖRGÜT ŞEMASI: LİDER, 6 YÖNETİCİ VE DOĞRUDAN BAĞLI ÜYELER
İddianamenin en çarpıcı bölümlerinden birini, savcılığın hazırladığı örgüt şeması oluşturuyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bu şemanın titizlikle hazırlandığını ve yapılanmanın tüm katmanlarını gözler önüne serdiğini belirtti. Almaçayır, örgütün İmamoğlu liderliğinde hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Savcılık, hazırlamış olduğu iddianamede, örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'na bağlı 6 örgüt yöneticisi olduğunu belirtiyor. Ancak dikkat çeken noktalardan birisi de, bu örgüt yöneticilerinden bağımsız olarak, herhangi bir örgüt yöneticisiyle talimat almaksızın direkt örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddia edilen 'Lidere Doğrudan Bağlı Üyeler' diye bir şema çıkarılmış."
MİLYARLARCA LİRALIK VURGUN: PARA YURT DIŞINA MI KAÇIRILDI?
İddianameye göre kamunun uğradığı zarar tam 160 milyar TL. Ramazan Almaçayır, bu devasa zararın nasıl oluştuğuna dair iddianamedeki çarpıcı bulguları aktardı. Hafriyat alanlarından toplanan paraların kayıtsız şekilde yurt dışına çıkarıldığı iddiası dosyada geniş yer buluyor. Almaçayır, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hafriyat döküm alanlarında usulsüzlük yapıldığı, aslında kayıt dışı olarak döküm sahasında gerçekleştirilen faaliyetlerden alınan paraların herhangi bir şekilde kamu yararına kullanılmayıp yurt dışına çıkarıldığı yönünde iddialar var. Akabinde, yurt dışından alınan krediler... İstanbul'un kamu yararı için kullanılması gereken kredilerin amacından farklı yerlerde kullanıldığı yine iddianamede geçiyor."
İTİRAFÇILAR KONUŞTU: KARAR MEKANİZMASINDAKİ İSİMLER ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI!
Soruşturmayı kilit noktaya taşıyan en önemli gelişmelerden biri de 76 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olması. Almaçayır, itirafçılar arasında örgütün tepe yöneticilerinin de bulunduğunu, bunun da iddiaları güçlendirdiğini vurguladı.
"76 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Aslında burası neden önemli Merve? Şimdi, etkin pişmanlıktan yararlanan isimler arasında örgüt yöneticiliğiyle suçlanan isimler de var. Yani karar verme mekanizmasında olan isimler de var. Evet diyorlar, bu suçlamalarla ilgili şunlar, şunlar oldu tarzında..."
"SIFIR TELEFONLAR, GİZLİ TOPLANTILAR..." TEKNİK TAKİBE KARŞI ÖZEL ÖNLEM
Almaçayır, iddianamede örgütün deşifre olmamak için aldığı özel önlemlerin de detaylandırıldığını belirtti. Teknik takibe yakalanmamak için "sıfır telefonlar" kullanıldığı ve toplantıların büyük bir gizlilik içinde yapıldığı iddiaları, yapılanmanın planlı hareket ettiğini gözler önüne seriyor.
"Örgüt şemasının hazırlandığı bu iddianame içerisinde yapılan toplantılarda da işte gizlilik... takip edilmemek açısından bunu değerlendirmiş savcılıkta... 'Sıfır telefonlar', yani internet ortamında herhangi bir şekilde teknik takibin olmasının engellenmesi için gizlilik usulüne göre hareket edilmesi gerektiğinde toplantılar yapıldığı da yine savcılık iddianamesinde belirtilmiş."
