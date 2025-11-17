İmamoğlu iddianamesinde yeni detay: Rüşvet paraları yemek sepetleriyle taşındı
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın şoförü Bayram Yıldırım’ın ifadeleri iddianameye girdi. Yıldırım, rüşvet paralarının Fatih Keleş’in kullandığı Florya’daki başkanlık konutuna pikap araçlarla, yemek sepetleri içinde taşındığını anlattı.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün tepe yöneticilerinden İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım, İBB'yi saran yolsuzluk örgütünün rüşvet paralarını, Fatih Keleş'in kullanımında olan Florya'daki başkanlık konutuna pikap cinsi bir aracın kasasındaki yemek sepetleriyle taşıdığını anlattı.
"PİKAP CİNSİ ARAÇLA YEMEK SEPETLERİ GELİYORDU"
Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre iddianamede ifadelerine yer verilen Bayram Yıldırım, "Florya'da eski başkanlık konutunun olduğu alanda Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ın makamları bulunmaktaydı. Burada özel toplantılar yapmaktalardı. Fatih Keleş'in kullanmış olduğu konuta pikap cinsi araç yanaşırdı. Bu aracın arkasında bulunan yemek sepetleri binanın içerisine alınır, boş bir şekilde geri arabaya konulurdu." dedi.
Yıldırım, "Bu sepetler geldiğinde her seferinde Mustafa Akın eve gelir, 1-1.5 saat bu evde dururdu. Akın gittikten sonra paralar Keleş'in, Ongun'un, Kadriye Kasapoğlu ve Mustafa Akın'ın şoförleri aracılığıyla alınırdı" ifadelerini kullandı.
KONUTA YÜZLERCE KEZ GİTTİLER
Florya'daki Başkanlık konutundan paraları taşıdıkları değerlendirilen Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk'ün telefonunun 231 kez, Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş'ın 754 kez, özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca'nın 19 kez, para transferlerini koordine eden koruma müdürü Mustafa Akın'ın 248 kez, Kadriye Kasapoğlu'nun 229 kez, Ertan Yıldız'ın telefonunun ise 802 kez konuttan sinyal verdiği belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
- Spotify Wrapped 2025 tarihi | Spotify Wrapped nedir, ne zaman yayınlanır?
- Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor!
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman?
- Türkiye 2026 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Türkiye’nin direkt katılma şansı var mı?
- Başında beklemenize gerek yok! Sütün taşmasını engelleyen o yöntem
- FIFA 2026 DÜNYA KUPASI | Türkiye’nin play-off muhtemel rakipleri kimler?
- Gönül Dağı’nda Leyla karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında?
- Buzdolabını açtıran ses! Stresliyken neden daha çok yiyoruz?
- Güzellik rutininize ekleyin! Parlak cilt ve gür saçlar için doğal destek: Sırrı fincanda
- Hazırlıklı olun! İstanbul’da 8 saatlik kesinti: Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Yok sayıldı, servetlik oldu! Dünyayı değiştiren tarihi harita açık artırmada