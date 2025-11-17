İmamoğlu iddianamesinde yeni detay: Rüşvet paraları yemek sepetleriyle taşındı

17 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 09:03 Güncelleme: 17.11.2025 09:10
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın şoförü Bayram Yıldırım’ın ifadeleri iddianameye girdi. Yıldırım, rüşvet paralarının Fatih Keleş’in kullandığı Florya’daki başkanlık konutuna pikap araçlarla, yemek sepetleri içinde taşındığını anlattı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün tepe yöneticilerinden İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım, İBB'yi saran yolsuzluk örgütünün rüşvet paralarını, Fatih Keleş'in kullanımında olan Florya'daki başkanlık konutuna pikap cinsi bir aracın kasasındaki yemek sepetleriyle taşıdığını anlattı.

Fatih Keleş'in kullanımında olan Florya'daki başkanlık konutu (Sabah)Fatih Keleş'in kullanımında olan Florya'daki başkanlık konutu (Sabah)

"PİKAP CİNSİ ARAÇLA YEMEK SEPETLERİ GELİYORDU"

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre iddianamede ifadelerine yer verilen Bayram Yıldırım, "Florya'da eski başkanlık konutunun olduğu alanda Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ın makamları bulunmaktaydı. Burada özel toplantılar yapmaktalardı. Fatih Keleş'in kullanmış olduğu konuta pikap cinsi araç yanaşırdı. Bu aracın arkasında bulunan yemek sepetleri binanın içerisine alınır, boş bir şekilde geri arabaya konulurdu." dedi.

Yıldırım, "Bu sepetler geldiğinde her seferinde Mustafa Akın eve gelir, 1-1.5 saat bu evde dururdu. Akın gittikten sonra paralar Keleş'in, Ongun'un, Kadriye Kasapoğlu ve Mustafa Akın'ın şoförleri aracılığıyla alınırdı" ifadelerini kullandı.

O süreçte konutta bulunan isimlerO süreçte konutta bulunan isimler

KONUTA YÜZLERCE KEZ GİTTİLER

Florya'daki Başkanlık konutundan paraları taşıdıkları değerlendirilen Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk'ün telefonunun 231 kez, Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurddaş'ın 754 kez, özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca'nın 19 kez, para transferlerini koordine eden koruma müdürü Mustafa Akın'ın 248 kez, Kadriye Kasapoğlu'nun 229 kez, Ertan Yıldız'ın telefonunun ise 802 kez konuttan sinyal verdiği belirlendi.

