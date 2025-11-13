İBB iddianamesinde oyuncu Serkan Balbal'dan itiraflar: Paraya çevirmek için pahalı saatler dağıttılar
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında hazırlanan iddianame tamamlanırken oyuncu Serkan Balbal için de 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis talep ediliyor. İtirafçı olan Balbal ifadesinde, Murat Kapki’nin İBB görevlilerine pahalı saatler ve tablolar hediye ettiğini söylerken bazı projeler için ciddi borçlar verdiğini de belirtti.
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
OYUNCU SERKAN BALBAL İÇİN HAPİS TALEBİ
İddianameye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede bir dönem Çocuklar Duymasın'da oynayan oyuncu Serkan Balbal için de hapis cezası isteniyor.
OYUNCU SERKAN BALBAL'A 16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, iş insanı Murat Kapki'nin 'Para trafiğini yöneten isim' olduğu ve operasyon öncesinde bazı mal varlıklarını kendi üzerine aldığı öne sürülen Serkan Balbal'ın ifadesine de yer verildi.'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan oyuncu Serkan Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi. Balbal hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
"NAKDE ÇEVRİLEBİLEN PAHALI SAATLER DAĞITTILAR"
Balbal ifadesinde Murat Kapki'nin İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini anlatarak hediyelerin pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu belirtti.
"BAZI PROJELER İÇİN BORÇ VERDİM"
Balbal ifadesinde ayrıca, "Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hala hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İbn-i Sina’nın asırlık tarifi: Hipertansiyon riskine karşı mucizevi kür
- Vergi, idari para cezası, SGK prim borçlarında faiz indirimi: Yeni oranlar geldi!
- TOKİ 27 ilde satışa çıkıyor: İstanbul ve Ankara’da yatırım fırsatı! İşte 188 taşınmaz için açık artırma tarihi
- Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler
- İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2025 İŞKUR işsizlik ödeneği ne kadar, başvuru şartları neler?
- Emekliye ocakta çifte zam! SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 19 bin TL'yi aşacak
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?
- Oysa herkes zararlı sanırdı! Sabah kahvesi görünmez bir kahraman mı? Kalp üzerindeki şaşırtıcı etkisi
- İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gülümsemenizin arkasındaki bilim! Ağız bakterilerinin mutluluk üzerindeki etkisi ne?