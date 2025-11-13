13 Kasım 2025, Perşembe
İBB iddianamesinde oyuncu Serkan Balbal'dan itiraflar: Paraya çevirmek için pahalı saatler dağıttılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.11.2025 13:27 Güncelleme: 13.11.2025 13:36
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında hazırlanan iddianame tamamlanırken oyuncu Serkan Balbal için de 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis talep ediliyor. İtirafçı olan Balbal ifadesinde, Murat Kapki’nin İBB görevlilerine pahalı saatler ve tablolar hediye ettiğini söylerken bazı projeler için ciddi borçlar verdiğini de belirtti.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İmamoğlu'nun 142 eylemle ilgili olarak, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

OYUNCU SERKAN BALBAL İÇİN HAPİS TALEBİ

İddianameye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddianamede bir dönem Çocuklar Duymasın'da oynayan oyuncu Serkan Balbal için de hapis cezası isteniyor.

OYUNCU SERKAN BALBAL'A 16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, iş insanı Murat Kapki'nin 'Para trafiğini yöneten isim' olduğu ve operasyon öncesinde bazı mal varlıklarını kendi üzerine aldığı öne sürülen Serkan Balbal'ın ifadesine de yer verildi.'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan oyuncu Serkan Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi. Balbal hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Serkan Balbal (ahaber.com.tr)Serkan Balbal (ahaber.com.tr)

"NAKDE ÇEVRİLEBİLEN PAHALI SAATLER DAĞITTILAR"

Balbal ifadesinde Murat Kapki'nin İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini anlatarak hediyelerin pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu belirtti.

"BAZI PROJELER İÇİN BORÇ VERDİM"

Balbal ifadesinde ayrıca, "Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hala hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" dedi.

İmamoğlu’na 142 ayrı suçlamayla rekor hapis talebiİmamoğlu’na 142 ayrı suçlamayla rekor hapis talebi İMAMOĞLU'NA 142 AYRI SUÇLAMAYLA REKOR HAPİS TALEBİ

