İBB iddianamesinde oyuncu Serkan Balbal’dan itiraflar: Paraya çevirmek için pahalı saatler dağıttılar

Serkan Balbal (ahaber.com.tr)

"NAKDE ÇEVRİLEBİLEN PAHALI SAATLER DAĞITTILAR"

Balbal ifadesinde Murat Kapki'nin İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini anlatarak hediyelerin pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu belirtti.

"BAZI PROJELER İÇİN BORÇ VERDİM"

Balbal ifadesinde ayrıca, "Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hala hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" dedi.