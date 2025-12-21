Orta Doğu’da gölge oyunları! Türkiye sahaya indi planları bozdu

SAHADAKİ TAŞERON AKTÖRLER: DEAŞ VE YPG/PYD

2011'de başlayan Suriye iç savaşı kısa sürede küresel bir vekalet savaşına dönüştü. Sahada rejim vardı, muhalifler vardı. Ama asıl güç kazananlar iki terör örgütüydü: PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ve küresel terör maşası DEAŞ.

Her ikisi de Türkiye'nin sınırına doğru sistemli biçimde yerleştiriliyordu. Bu tablo bir tesadüf değildi. Türkiye'yi doğrudan hedef almaya cesaret edemeyen güçler, terör örgütü üzerinden vekalet savaşı yürütüyordu.