Orta Doğu’da gölge oyunları! Türkiye sahaya indi planları bozdu
21. yüzyılda savaşlar artık cephede değil, vekalet örgütleri üzerinden yürütülüyor. Orta Doğu’da sınırlar tartışılırken terör örgütü DEAŞ da sahada yeniden konumlandırılmak isteniyor. Türkiye teröre karşı sahada net bir duruş sergilerken, bazı aktörlerin DEAŞ kartını yeniden dolaşıma sokması soru işaretlerini de artırıyor. Peki DEAŞ’ın geri dönüşü kimin işine yarıyor? Terör devleti İsrail bu sinsi planın neresinde? Orta Doğu’da görünenin ardında görünmeyen ortaklıklar mı var? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, analiz haberinde bu başlıkları mercek altına aldı.
"21. yüzyıl. Savaşlar artık cephelerde ilan edilmiyor. Tanklar, bayraklar, resmi savaş bildirileri yok. Yeni çağın adı: Proxy War.
SAVAŞ, ARTIK VEKALET ÖRGÜTLER ÜZERİNDEN YÜRÜYOR
Proxy War, devletlerin doğrudan birbirleriyle savaşmak yerine, kendi adlarına savaşan örgütler ya da taşeron aktörler üzerinden yürüttüğü örtülü ve çok katmanlı bir savaş biçimi.
Bu modelde asıl aktörler görünmezdi ama sonuçları yıkıcıydı.
"ORTA DOĞU'YU DÖNÜŞTÜRMEK" BİR MAKALEDEN FAZLASI
2003 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Washington Post'ta yayımlanan 'Orta Doğu'yu Dönüştürmek' başlıklı makalesinde çarpıcı bir cümle kuruyordu:
"22 ülkenin sınırları değişecek'. Bu söz bir öngörü müydü yoksa çoktan yazılmış bir senaryonun ifşası mı? Aradan geçen yıllar bu cümlenin bir teori değil, bir stratejiye işaret ettiğini gösteriyordu.
SAHADAKİ TAŞERON AKTÖRLER: DEAŞ VE YPG/PYD
2011'de başlayan Suriye iç savaşı kısa sürede küresel bir vekalet savaşına dönüştü. Sahada rejim vardı, muhalifler vardı. Ama asıl güç kazananlar iki terör örgütüydü: PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ve küresel terör maşası DEAŞ.
Her ikisi de Türkiye'nin sınırına doğru sistemli biçimde yerleştiriliyordu. Bu tablo bir tesadüf değildi. Türkiye'yi doğrudan hedef almaya cesaret edemeyen güçler, terör örgütü üzerinden vekalet savaşı yürütüyordu.
TERÖR ÖRGÜTLERİ NEDEN TÜRKİYE SINIRINA YERLEŞTİ?
Amaç açıktı: Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak ve Türkiye'yi kuşatmak.
Sınırdan sızan DEAŞ ve PYD'li teröristler; Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, Kayseri'de kanlı saldırılar düzenledi. Yüzlerce sivil, onlarca güvenlik görevlisi şehit oldu. Türkiye doğrudan hedefteydi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: TERÖR KORİDORUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Bu kanlı saldırıların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı her konuşmada kararlılık mesajı verdi. Başkan Erdoğan, "Devlet nerede, hükümet nerede?" dedirtmemek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere tüm bölgelerin güvenlik altına alınacağını, bu yöndeki adımların süreceğini vurgulamıştı.
TERÖR KORİDORU ADIM ADIM NASIL İMHA EDİLDİ?
Türkiye, ulusal güvenliğini korumak amacıyla tarihinin en kapsamlı sınır ötesi operasyonlarını hayata geçirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla DEAŞ sahada etkisiz hale getirildi; bir terör yapılanması daha tarihin çöplüğüne gönderildi.
DEAŞ bahanesiyle meşrulaştırılan YPG/SDG varlığı da Suriye devrimi sonrası anlamını yitiriyordu. Tam da bu noktada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. DEAŞ adı yeniden sahneye sürülüyordu. Üstelik zamanlama manidardı. Türkiye 'Terörsüz Türkiye' sürecini ilerletirken, bölgesel denklemleri değiştirecek adımlar atarken bu süreçten en fazla rahatsız olan aktörlerden biri İsrail'di.
TÜRKİYE SAHAYA İNDİ DEAŞ ÇÖKERTİLDİ PLAN BOZULDU
İsrail, Gazze'de uyguladığı insanlık suçuna karşı dik duran, bölgede inisiyatif alan Türkiye'nin varlığından rahatsız olan bir terör devletiydi ve terörden beslenirdi.
Soru basitti: DEAŞ'ın yeniden sahneye çıkması kimin işine yarıyor? Türkiye'nin mi, bölge halklarının mı yoksa Orta Doğu'nun kaos içinde kalmasını isteyenlerin mi?
İSRAİL DEAŞ PLANININ NERESİNDE?
DEAŞ kontrol edilebilir bir tehdit olarak sahaya sürüldüğünde en büyük kazanç, bölgesel istikrarsızlıktan beslenen aktör İsrail'in olacaktı. Proxy savaşlar sadece silahlarla değil; algılarla, terörle ve krizlerle yürütülürdü.
TÜRKİYE TERÖRSÜZ BİR GELECEK İNŞA EDEREK PLANLARINI BOZDU
Ve bugün Orta Doğu'da yaşanan her tesadüf aslında büyük bir planın parçasıydı. Ve o sinsi planların karşısında dik duran güçlü bir Türkiye var. Ve olmaya devam edecek.
