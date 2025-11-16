İmamoğlu iddianamesinde çarpıcı detay | Sarıyer'deki villalar üzerinden vurgun
İmamoğlu iddianamesinde, Sarıyer’deki villaların da mal beyanında gösterilmediği ve nasıl edinildiğinin açıklanamadığı ortaya çıktı. İddianamede, kamu ihalelerinden elde edilen usulsüz gelirlerin aklanmasında villaların devrinin de kullanıldığı belirtiliyor. Villalar, İmamoğlu İnşaat’a usulsüz şekilde geçirilirken, gelirler örgütün mali yapılanması içinde şüpheli Ali Nuhoğlu’ya ait göstermelik şirketler aracılığıyla aklanmış oldu. Bu şekilde, suçtan elde edilen kazanç, taşınmaz edinimi üzerinden yasal görünüme kavuşturuldu.
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı.
MAL BİLDİRİMİNDE OLMAYAN 3 LÜKS VİLLA
Ekrem İmamoğlu'nun "Her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 lüks villası da iddianamede yer buldu.
ÖRGÜTÜN AKTİF ÜYESİ NUHOĞLU
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Ali Nuhoğlu'nun, örgüte üye olduğu vurgulanarak, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde aktif rol aldığı kaydedildi.
İFLASIN ARDINDAN BİR ANDA ZENGİNLEŞTİ
Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre 5 Ekim 2018'de konkordato ilan ettiği ancak ekonomik olarak zor durumdayken örgüt içerisindeki usulsüz ihaleler sayesinde ciddi miktarda zenginleşme yaşadığı iddianamede anlatıldı.
VİLLALARI YENİ ŞİRKETLE ALDI
Nuhoğlu'nun 25 Mart 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen 13 Nisan 2021'de Sarıyer'de 3 adet lüks villayı 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı iddianamede belirtildi.
VİLLALARLA BİRLİKTE ŞİRKET 15 MİLYONA DEVREDİLDİ
Ali Nuhoğlu'nun usulsüz bir şekilde ihalelerden elde ettiği suç gelirini sisteme dahil ettiği ve şirketi Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devrettiği iddianamede yer aldı. Söz konusu devir bedelinin ise 48 milyon lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı. Böylelikle lüks villalar İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyona devredilmiş oldu.
İTİRAF ETTİ: BEDELSİZ OLARAK DEVRETTİM
Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran 2025 tarihli ifadesinde de villaların alınması ve devri sürecinin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde gerçekleştiğini, kendisine yapılan 15 milyonluk üç çek ödemesinin aslında tadilat masraflarına ilişkin olduğunu, bu suretle villaları bedelsiz olarak devrettiğini açıkça itiraf ettiği iddianamede dikkat çekti.
MASAK RAPORUNDAKİ PARA TRAFİĞİ ÖRTÜŞTÜ
MASAK raporuyla desteklenen para transferine göre; söz konusu ödemelerin tarihsel sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan örtüştüğü belirtildi.
