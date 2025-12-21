Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

GARİPOĞLU'NUN EVİNDEKİ ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

CİHAN ŞENÖZLÜ DAHİL 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturmada, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ile 'Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere 7 isim emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Toplam 7 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı ifade işlemlerine başlandı.

6 TUTUKLAMA TALEBİ

Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sevk edilen Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü tutuklandı

İŞTE 6 İSME YÖNETİLEN SUÇLAMALAR

Tutuklaması talep edilen Cihan Şensözlü'ye, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltilirken diğer isimler se şu şekilde:

Cihan Şensözlü: Fuhşa teşvik veya aracılık

İsmail Ahmet Akçay: Uyuşturucu madde ticareti + fuhşa teşvik veya aracılık

Eser Gökhan: Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak

Mehmet Güçlü: Fuhşa teşvik veya aracılık

Mehmet Ali Gül: Fuhşa teşvik veya aracılık

Yiğit Macit: Fuhşa teşvik veya aracılık