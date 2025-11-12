Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal! Uzman isim A Haber’de açıkladı

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.11.2025 19:52 Güncelleme: 12.11.2025 20:26
Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Olayda 19 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz için arama çalışmaları sürüyor. Askeri kargo uçağının neden düştüğüne ilişkin soru gündeme gelirken konuya ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, uçağın düşüş şekline dikkat çekerek, 3 ihtimal üzerinde durdu.

Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 şehit veren olay Türkiye'yi yasa boğdu. Kaza sonrasında uçağın düşme anı ve enkazına ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, uçağın düşmesinde olası nedenlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

KAZAYA İLİŞKİN 3 OLASI İHTİMAL

Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, askeri uçağın düşmesine ilişkin A Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada önemli bilgiler aktardı. Keleş, 3 ihtimal üzerinden durarak şu ifadelere yer verdi:

Böyle bir nakliye uçağı o, düştüyse muhtemelen üç ihtimal vardır diye düşünmüştüm. Birincisi pilotaj hatası olabilir. Hava şartları olabilir, bir de teknik bir arıza olabilir. Bunlar üzerinde durmuştum. Ama sonrasında o Gürcistanlı sivillerin çektiği videoları gördüm. Onları görünce başka ihtimalleri de saymaya başladım. Başka ihtimalle, yani bir sabotaj olabilir mi veyahut da dışarıdan bir saldırı olabilir mi?

DÜŞME ANINA AİT GÜRÜNTÜLER GERÇEK Mİ?

Çeşitli sosyal medya hesaplarından kazaya ilişkin dolaşıma sokulan görüntülere ilişkin konuşan Keleş, henüz söz konusu görüntülerin resmi makamlarca onaylanmasa da gerçek olduğunu düşündüğünü belirterek şöyle konuştu:

O görüntülerin biraz zaman geçince başka şeyleri de biz duyduk. Ben duydum ve o görüntülerin de doğru olduğunu ben düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Sebebi de şu: O görüntüler evet yapay zekayla üretilebilir mi? Belki üretilebilir. Fakat bugün başka bir kanalın muhabiri o bölgeden canlı yayın yaparken ben de stüdyodaydım. Oradaki, hemen yakınımdaki bir tane kasaba var. Kasabadaki insanların bu düşüşle alakalı konuşmalarını anlattı.

"O PATLAMA NEYİN NESİ?"

Bir şey dikkatimi çekti orada. Oradaki insanlar şunu söylüyorlar: "Biz diyorlar önce şiddetli bir patlama duyduk." Sonra gökyüzünden gelen uçak parçasını görünce kameraları açtık, çektik onları. Şimdi o patlama neyin nesi?

Bu kapak uçağın dışa açılan kapağı, kapısı yani. Biraz evvel başka bir şey vardı. Ön tarafında kokpitin hemen aşağısındaki, üzerine Türk bayrağının da olduğu ve Türk Hava Kuvvetleri yazılı uçağın kimliğini belirten yazısı vardı. Sonra bir başka şey, uçağın içinde taşıdığı kargonun dışarıya aktarılması için bir bant var. O bandın görüntülerini gördüm ben. Uçağın içinden parçalardı onlar.

"KUYRUK GÖVDENİN BULUNDUĞU YERDE DEĞİL"

Ben sabahleyin programa katıldığımız zaman oradaki muhabire kuyruğun yerini sordum. Ya bu uçağın gövdesi var, gövdenin başında yayın yapılıyor. Diğer bazı muhabere sistemlerinin bulunduğu bir parça var, onun görüntüsü vardı. Ben dedim ki kuyruk nerede? Bu uçağın bir kuyruğu var ve bu düşmüş. Zaten uçak yaklaşırken o videolarda da kuyruk olmadığı için aşağıya doğru döne döne çakıldı. Döne döne indi aşağıya. Motorlar duruyordu yerinde ama yön verilemiyordu, kuyruk olmadığı için manevra yapılamıyordu.

Yani helikopterlerde de aynısı olur. Arkadaki kuyruk bölümündeki pervane diyelim kopsa, helikopter ileri gidemez. Olduğu yerde döne döne yere çakılır. Helikopter kazalarına da benzeri durum var. Burada da ben öyle bir durumu gördüm. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun devamını ben getireyim. O patlama sonrasında o insanlar çekmişler görüntüleri.

Yani burada, benim aklıma takılan şuydu: bu kuyruk nerede diye? Ve ben muhabire onu sordum. Dedi ki, "Kuyruk" dedi, "gövdenin olduğu yerde değil" dedi. "Bizimim olduğumuz yerde değil." Karşıda bir tepe var, tıpkı şunun gibi düşünün, bunun arkasında dedi. Dedim, "Tahmini mesafe ne kadar?" Kameraman zoom yaptığı için mesafe ölçemedim. Ama normal seviyeye getirdikleri zaman yaklaşık 1,5 kilometre belki de daha da uzun, daha fazla da olabilir. Demek ki önce kuyruk düştü. Ardından da uçağın gövdesi.

İÇERİDEN Mİ İNFİLAK ETTİ?

"İçeride patlayıcı bir madde infilak etmiş olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Keleş, "Ben ona ihtimal vermiyorum. Yani patlayıcı öyle şey taşınmaz zaten. Patlayıcılar o şekilde, açıkta böyle karpuz taşır gibi patlayıcı taşınmaz.

Cumartesi günü Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü için personel götürdü. Yani bu uçakları biz birçok amaç için kullandık. Yani Silahlı Kuvvetler, mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nda paraşütçüleri götüren bu uçaklardı.

