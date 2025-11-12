Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal! Uzman isim A Haber’de açıkladı

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KUYRUK GÖVDENİN BULUNDUĞU YERDE DEĞİL"

Ben sabahleyin programa katıldığımız zaman oradaki muhabire kuyruğun yerini sordum. Ya bu uçağın gövdesi var, gövdenin başında yayın yapılıyor. Diğer bazı muhabere sistemlerinin bulunduğu bir parça var, onun görüntüsü vardı. Ben dedim ki kuyruk nerede? Bu uçağın bir kuyruğu var ve bu düşmüş. Zaten uçak yaklaşırken o videolarda da kuyruk olmadığı için aşağıya doğru döne döne çakıldı. Döne döne indi aşağıya. Motorlar duruyordu yerinde ama yön verilemiyordu, kuyruk olmadığı için manevra yapılamıyordu.

Yani helikopterlerde de aynısı olur. Arkadaki kuyruk bölümündeki pervane diyelim kopsa, helikopter ileri gidemez. Olduğu yerde döne döne yere çakılır. Helikopter kazalarına da benzeri durum var. Burada da ben öyle bir durumu gördüm. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun devamını ben getireyim. O patlama sonrasında o insanlar çekmişler görüntüleri.

Yani burada, benim aklıma takılan şuydu: bu kuyruk nerede diye? Ve ben muhabire onu sordum. Dedi ki, "Kuyruk" dedi, "gövdenin olduğu yerde değil" dedi. "Bizimim olduğumuz yerde değil." Karşıda bir tepe var, tıpkı şunun gibi düşünün, bunun arkasında dedi. Dedim, "Tahmini mesafe ne kadar?" Kameraman zoom yaptığı için mesafe ölçemedim. Ama normal seviyeye getirdikleri zaman yaklaşık 1,5 kilometre belki de daha da uzun, daha fazla da olabilir. Demek ki önce kuyruk düştü. Ardından da uçağın gövdesi.