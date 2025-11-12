Askeri kargo uçağımız düştü! A Haber enkaz bölgesinden canlı yayında

Ekran görüntüsü / A Haber

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILMIŞ DURUMDA

Selman Kutlu, arazinin düz gibi görünse de oldukça engebeli ve dağlık olduğunu, sınıra yakın bölgede 10-15 kilometrelik bir alanda yerleşim yeri bulunmadığını ve yolların bozuk olduğunu söyledi.

Kutlu en önemli noktanın enkazın tek bir yerde olmaması olduğunu vurgulayarak, "Enkaz bir noktada değil. Arama kurtarma çalışmaları ve inceleme çalışmaları çok geniş bir alanda yapılıyor. Bölgenin hemen hemen her tarafı sarılmış durumda. Çünkü uçak parçalanmış, birçok parça alana yayılmış durumda." ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının geniş alanda yapılabilmesi için bölgeye 20-25 askeri kamyonla personel sevk edildiğini de sözlerine ekledi.