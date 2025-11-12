Askeri kargo uçağımız düştü! A Haber enkaz bölgesinden canlı yayında
Milli Savunma Bakanlığı'nın Gürcistan'da düştüğünü açıkladığı ve 20 kahramanımızın şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazına A Haber ulaştı. Azerbaycan'ın Gence kentinden havalandıktan 27 dakika sonra radardan kaybolan uçağın enkazında kaza kırım ekibinin incelemeleri sürerken muhabirlerimiz Selman Kutlu ve Ahmet Nazif Vural bölgeden son durumu ve özel görüntüleri canlı yayında aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Gence'den 13.20'de havalanan ve içinde 20 personelin bulunduğu belirtilen uçakla kalkıştan 27 dakika sonra radar teması kesildi.
Saat 17.00 sularında enkazına ulaşılan uçakla ilgili kaza kırım ekibi incelemelerine başladı. A Haber muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Nazif Vural bölgeden son durumu anlattı ve özel görüntüleri ekrana taşıdı.
ENKAZDA İNCELEMELER SABAH BAŞLADI
Bölgedeki A Haber muhabiri Selman Kutlu, enkazda inceleme çalışmalarının sabah saat 06:30 sularında başladığını söyledi. Gece boyunca Gürcü makamlarının arama kurtarma faaliyeti yürüttüğünü belirten Selman Kutlu, Türkiye'nin talebi üzerine enkaza müdahale edilmediğini aktardı.
Sabah saatlerinde AFAD, AKUT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla çalışmaların hız kazandığını ifade etti. Kutlu, "Bölgede hareketlilik devam ediyor. Oldukça yoğun bir araç trafiği ve askeri trafik var." dedi.
27 DAKİKA SONRA RADARDAN ÇIKTI
Uçağın son uçuşuna dair detayları da paylaşan Selman Kutlu, C-130 tipi kargo uçağının dün sabah saatlerinde Trabzon'da ikmal yaptığını, saat 09:00'da Azerbaycan'a hareket ettiğini ve öğlen saatlerinde Azerbaycan'dan havalandıktan 27 dakika sonra radardan kaybolduğunu belirtti. Uçağın enkazına dün saat 17:00 civarında Gürcistan'a ait arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldığını ekledi.
ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILMIŞ DURUMDA
Selman Kutlu, arazinin düz gibi görünse de oldukça engebeli ve dağlık olduğunu, sınıra yakın bölgede 10-15 kilometrelik bir alanda yerleşim yeri bulunmadığını ve yolların bozuk olduğunu söyledi.
Kutlu en önemli noktanın enkazın tek bir yerde olmaması olduğunu vurgulayarak, "Enkaz bir noktada değil. Arama kurtarma çalışmaları ve inceleme çalışmaları çok geniş bir alanda yapılıyor. Bölgenin hemen hemen her tarafı sarılmış durumda. Çünkü uçak parçalanmış, birçok parça alana yayılmış durumda." ifadelerini kullandı. Arama çalışmalarının geniş alanda yapılabilmesi için bölgeye 20-25 askeri kamyonla personel sevk edildiğini de sözlerine ekledi.
UÇAK PARÇALARI KİLOMETRELERCE ALANA DAĞILMIŞ
Farklı bir noktadan yayın yapan muhabirimiz Ahmet Nazif Vural ise enkazın yayılım alanını somut örneklerle gözler önüne serdi. Ana enkaz bölgesine yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğunu belirten Vural, bulundukları noktada dahi uçağa ait parçaların olduğunu gösterdi.
Vural, "Bizim bulunduğumuz alan şu an enkazın olduğu alana yaklaşık 1 kilometre. Ve 1 kilometrelik bir alanın hemen diğer tarafında kalan bir noktada şu an basın mensuplarının da beklediği bu noktada bir parça var." diyerek kameraya uçağa ait olduğu belirtilen ve üzerinde anakartlar bulunan bir parçayı gösterdi.
Bu durum üzerine canlı yayın konuğu olan askeri stratejist Coşkun Başbuğ'un "Ne kadarlık bir alana yayılmış parçalar?" sorusuna Vural, "Çevrenin geneline bakıldığı zamansa yaklaşık 1,5 ila 2 kilometrelik bir çap alan içerisinde bu aramaların devam ettiğini söyleyebiliriz." yanıtını verdi.
Vural, uçağın düşüş anı görüntülerinde kuyruk kısmının koptuğunu ve gövdenin spiral çizerek düştüğünü hatırlatarak parçaların bu denli geniş bir alana yayılmasının sebebinin bu olabileceğini belirtti. Çalışmaların temel amacının, "uçağın neden düştüğüne dair bir parça aramak" olduğunu vurguladı.
GÜVENLİK VE ULAŞIM ZORLUKLARI
Enkazın bulunduğu arazinin sarp yapısı, ulaşımı da güçleştiriyor. Ahmet Nazif Vural, Tiflis'ten bölgeye karayoluyla ulaşımın yaklaşık 1,5-2 saat sürdüğünü bunun da ekiplerin intikalini yavaşlatan bir faktör olduğunu belirtti.
Ayrıca Coşkun Başbuğ'un, muhabirlerin ulaştığı uçak parçasının neden güvenlik kordonuna alınmadığı yönündeki sorusu üzerine Vural, parçanın kendileri geldiğinden beri o noktada bulunduğunu ifade ederek, arama ve güvenlik altına alma çalışmalarının geniş bir alanda sürdüğünü söyledi.
