Askeri uçağımız neden düştü? Askeri stratejist İbrahim Keleş A Haber’de 2 ihtimal sıraladı

Askeri stratejist İbrahim Keleş, 20 askeri personelin şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili yaptığı A Haber'de değerlendirmede olayın ani ve kontrol dışı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Uçak havadayken kuyruğu isabet almış veya bir şey olmuş." dedi.

Yerel halk tarafından çekilen görüntüleri analiz eden İbrahim Keleş, uçağın düşüş şeklinin normal bir kaza seyrinden farklı olduğuna dikkat çekti.