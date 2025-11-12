Askeri uçağımız neden düştü? Askeri stratejist İbrahim Keleş A Haber’de 2 ihtimal sıraladı

12 Kasım 2025, Çarşamba
Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 09:02 Güncelleme: 12.11.2025 09:05
Türkiye'ye dönerken düşen ve 20 askeri personelin şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili A Haber değerlendirmelerde bulunan askeri stratejist İbrahim Keleş, olayın ani ve dış kaynaklı bir müdahale sonucu gerçekleşmiş olabileceğine dair ihtimaller üzerinde durdu. İbrahim Keleş, uçağın düşüş anına ait videoları izlediğini ve durumun normal bir kaza gibi görünmediğini belirtti.

UZMAN İSİM A HABER'DE! DÜŞEN UÇAKTA 2 İHTİMAL

Askeri stratejist İbrahim Keleş, 20 askeri personelin şehit olduğu uçak kazasıyla ilgili yaptığı A Haber'de değerlendirmede olayın ani ve kontrol dışı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Uçak havadayken kuyruğu isabet almış veya bir şey olmuş." dedi.

Yerel halk tarafından çekilen görüntüleri analiz eden İbrahim Keleş, uçağın düşüş şeklinin normal bir kaza seyrinden farklı olduğuna dikkat çekti.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"KUYRUĞU KOPMUŞ VE DÖNE DÖNE DÜŞÜYORDU"

İbrahim Keleş, yerel halk tarafından çekilen videolarda uçağın kuyruğunun kopmuş olduğunu ve kontrolsüz bir şekilde, dikine bir açıyla döne döne yere düştüğünü gördüğünü ifade etti. Bunun normal bir süzülerek iniş olmadığını ve bu durumun pilotların uçağı kontrol etme imkanının kalmadığını gösterdiğini söyledi. Keleş, "Uçak havada durup dururken kuyruğunu kaybetmez." diyerek olayın havada yaşandığını vurguladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İKİ İHTİMAL: SABOTAJ VEYA SALDIRI

Bu anormal durum karşısında aklına iki ihtimalin geldiğini belirten İbrahim Keleş, bunların "bir sabotaj veya dışarıdan bir hava savunma sisteminin saldırısına maruz kalma" olduğunu dile getirdi.

Pilotların herhangi bir acil durum çağrısı yapmaya fırsat bulamadan uçağın radardan kaybolmasının olayın çok ani geliştiğine işaret ettiğini ekledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SORU İŞARETLERİ VE KARA KUTU

Keleş, uçağın Ermenistan'a yakın bir rotadan geçtiğine ve bölgedeki siyasi dinamiklere de dikkat çekerek, "hükümet dışı bazı çetelerin" olası bir saldırı ihtimalini de aklından geçirdiğini belirtti. Ancak tüm bunların birer ihtimal olduğunu ve resmi veriler olmadan kesin konuşulamayacağını vurguladı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kazanın nedenine ilişkin net cevabın, enkazda yapılacak incelemeler ve uçağın kara kutusunun çözümlenmesiyle ortaya çıkacağını söyleyen Keleş, "Kaza kırım ekibinin çalışmaları ve kara kutunun çözümlenmesiyle birlikte daha net ifadeler kullanacağız. Şu an hep ihtimaller üzerinden gidiyoruz. Ancak resmi kurumlarımızın, devletimizin açıklamalarını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

