C-130 askeri kargo uçağının sicili! Uçakta yaş önemli mi? Neden düştü?

Pilot ve elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi, Azerbaycan'dan dönen askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede enkazın geniş bir alana yayılmasının uçağın yere çarpmadan, havada bir olay yaşadığının en net göstergesi olduğunu belirtti.

İzgi'ye göre, yaşanan olay mürettebata iletişim kurma fırsatı vermeyecek kadar ani ve hızlı gelişti. Ahmet İzgi uçakta yaş konusuna dair de önemli bilgiler paylaştı.