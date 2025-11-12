C-130 askeri kargo uçağının sicili! Uçakta yaş önemli mi? Neden düştü?
Düşen askeri uçak ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan pilot ve elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi, enkazın geniş bir alana yayılmasının tek bir anlama geldiğini belirtti ve "Uçak yere çarpmadan havada bir felaket yaşadı." dedi. İzgi'ye göre olay o kadar ani gelişti ki mürettebatın acil durum çağrısı yapmasına bile imkan kalmadı. Ahmet İzgi uçakta yaş konusuna dair de önemli bilgiler paylaştı.
Pilot ve elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi, Azerbaycan'dan dönen askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede enkazın geniş bir alana yayılmasının uçağın yere çarpmadan, havada bir olay yaşadığının en net göstergesi olduğunu belirtti.
İzgi'ye göre, yaşanan olay mürettebata iletişim kurma fırsatı vermeyecek kadar ani ve hızlı gelişti. Ahmet İzgi uçakta yaş konusuna dair de önemli bilgiler paylaştı.
"ENKAZIN DAĞILIMI UÇAĞIN HAVADA PARÇALANDIĞINI GÖSTERİYOR"
Kazanın oluş şekline dair en önemli ipucunun enkazın durumu olduğunu vurgulayan İzgi, "Uçağın enkazının bin 500 metrelik bir çap içerisine dağılmış. Derinlemesine bakarsak bu 2-2,5-3 kilometrelik bir çap diyebiliriz" dedi.
Bu durumun uçağın yerden 7-8 kilometre yükseklikte parçalandığını ve parçaların geniş bir alana yayıldığını ortaya koyduğunu ifade etti. İzgi, "Eğer uçak mecburi inişte veya iniş anında kaza kırıma uğrasaydı, Isparta Atlasjet kazası gibi, Diyarbakır kazası gibi, Schiphol Amsterdam kazası gibi uçak bütünlüğü düştüğü yerde hala olurdu. Parçalar birbirlerine yakın olur idi. Şimdi burada parçalar birbirine yakın değil." diyerek durumu açıkladı.
"İLETİŞİM KURULAMAMASI OLAYIN ANİ OLDUĞUNUN KANITI"
Ahmet İzgi, pilotların kuleyle herhangi bir acil durum veya irtibat bilgisi paylaşmamasının, olayın ne kadar hızlı gerçekleştiğine işaret ettiğini belirtti. Normal şartlarda tüm motorlar dursa veya bütün elektrik sistemleri bozulsa dahi uçağın 3.5 ila 5 dakika süzülebileceğini ve bu sürenin iletişim kurmak için yeterli olduğunu söyledi.
İzgi, "Bu süre içerisinde yedek el telsizleriyle bile en yakın Tiflis veya Gence kuleyle iletişim kurabilirlerdi. Hiçbir görüşme yok. Bu da bize, ne olduysa çok hızlı olduğunu ve insanların buna müdahil olamadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"YAŞ VE METAL YORGUNLUĞU ÖNCELİKLİ SEBEP DEĞİL"
Uçağın yaşı ve metal yorgunluğu iddialarına da değinen İzgi, "Uçaklarda biz çok yaşa takılmayız. Çünkü periyodik bakımları ve zamanı geldiğinde saatli değişen parçaları olması sebebiyle çok fazla yaşa takılmayız." dedi.
Yaşından kaynaklanan bir sorunun bu tür bir kazaya yol açmayacağını belirterek, "Yaşından kaynaklanan bir uçağın kuyruğu kopmaz." diye ekledi.
C-130 UÇAKLARININ SİCİLİ VE KAZA SORUŞTURMASI
Düşen C-130 (Charlie 130) modelinin "dünyadaki en iyi kargo uçaklarından biri" olduğunu söyleyen İzgi, bu tip uçakların geçmiş kazalarının genellikle tasarımdan kaynaklanmadığını ve havada bu şekilde parçalandığı bir kazanın C-130 tarihinde bir ilk olabileceğini belirtti.
Soruşturma sürecine de değinen uzman pilot, Tiflis ve Gence kuleleriyle yapılan telsiz görüşmesi kayıtlarının birkaç gün içinde deşifre edileceğini ancak uçağın kara kutusunun incelenmesinin birkaç ayı bulabileceğini söyledi. İzgi, "Benim tahminim yaklaşık 3-4 gün içerisinde kazanın oluş şekliyle ilgili yeterince bilgiye sahip olacağımıza inanıyorum." dedi.
Son olarak, bu tür olayların hava yolculuğuna olan güveni sarsmaması gerektiğini belirten İzgi, "Uçak dünyanın en güvenli, emin ulaşım aracıdır. Milletimizin başı sağ olsun, ailelere sabırlar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
