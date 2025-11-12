Askeri kargo uçağının düşmesinde 3 olası ihtimal!

Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Olayda 19 askerimiz şehit olurken 1 askerimiz için arama çalışmaları sürüyor. Askeri kargo uçağının neden düştüğüne ilişkin soru gündeme gelirken konuya ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, uçağın düşüş şekline dikkat çekerek, 3 ihtimal üzerinde durdu.