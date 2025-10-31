31 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Emir'in "Hüseyin Gün" iddialarına Başsavcılık'tan yalanlama

CHP'li Emir'in "Hüseyin Gün" iddialarına Başsavcılık'tan yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 18:45 Güncelleme: 31.10.2025 19:37
ABONE OL
CHP’li Emir’in Hüseyin Gün iddialarına Başsavcılık’tan yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Murat Emir'in 'casusluk' soruşturmasında tutuklanan Hüseyin Gün’ün “kaybedilmesi” veya “yasadışı şekilde tutulması” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü belirtilerek, "Gün, işlemlerinin tamamlanması akabinde ise tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in 'casusluk' soruşturmasında 'etkin pişmanlık'tan yararlanan Hüseyin Gün hakkında "Hücresinden alıp nereye götürdünüz, hangi ifadeleri vermeye zorladınız?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"DEZENFORMASYON İÇEREN BEYAN"
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in TBMM'de yaptığı konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmayla ilgili casusluk suçundan tutuklu bulunan şüpheli Hüseyin Gün'ün, "tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan alındığı, üç gün boyunca geri dönmediği, nerede tutulduğunun bilinmediği, kaybedildiği, şahsın resmi bir soruşturma ve avukatı olmaksızın bu işlemlerin yapıldığı" şeklinde dezenformasyon içeren beyanda bulunması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüphelinin casusluk suçundan önceden tutuklanmasından ve kendisine ait verilerin incelenmesinden sonra, söz konusu suç örgütü faaliyeti kapsamında eylemlerde bulunduğunun anlaşılması üzerine, "suç örgütü yöneticisi olma" ve "casusluk" suçlarından gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

5275 sayılı Kanun'un 92/2'nci maddesine yer verilen açıklamada, bu maddenin " Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında 4 günü ve hiçbir surette 15 günü geçmemek üzere hakim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir." şeklinde düzenlendiği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Açıklamada, bu düzenleme uyarınca, şüphelinin SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna bağlanılarak rızası alındıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine verilen İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Ekim tarihli, şüphelinin 24 Ekim tarihinden itibaren birinci kez 4 gün süre ile ceza infaz kurumundan alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulmasına izin verilmesine dair kararı uyarınca, ceza infaz kurumundan çıkış işlemleri yapılarak Emniyet Müdürlüğüne tesliminin sağlandığı kaydedildi.

"CEZA İNFAZ KURUMU'NA GERİ GÖNDERİLMİŞTİR"
Açıklamada, "Gözaltında bulunan şüpheli, soruşturma kapsamında elde olunan ek delillere göre üzerine atılı suç örgütü yöneticisi olma ve casusluk suçlarından emniyet ve tarafımızdan alınan ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle adı geçen örgütün casusluk faaliyetleri hakkında bilgiler vermiş, işlemlerinin tamamlanması akabinde ise tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu'na geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşte İmamoğlu’nun da içinde olduğu casusluk düzeniİşte İmamoğlu’nun da içinde olduğu casusluk düzeni İŞTE İMAMOĞLU'NUN DA İÇİNDE OLDUĞU CASUSLUK DÜZENİ
Necati Özkan’dan çelişkili savunmaNecati Özkan’dan çelişkili savunma NECATİ ÖZKAN'DAN ÇELİŞKİLİ SAVUNMA
İBB’de ’FETÖ’VARİ casuslukİBB’de ’FETÖ’VARİ casusluk İBB'DE 'FETÖ'VARİ CASUSLUK
İstanbulluların bilgileri nasıl çalındı?İstanbulluların bilgileri nasıl çalındı? İSTANBULLULARIN BİLGİLERİ NASIL ÇALINDI?
İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı!İBB seçimlerinde kriptolu casusluk skandalı! İBB SEÇİMLERİNDE KRİPTOLU CASUSLUK SKANDALI!

Casuslukta yeni detaylar!Casuslukta yeni detaylar! CASUSLUKTA YENİ DETAYLAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Emir’in Hüseyin Gün iddialarına Başsavcılık’tan yalanlama CHP’li Emir’in Hüseyin Gün iddialarına Başsavcılık’tan yalanlama CHP’li Emir’in Hüseyin Gün iddialarına Başsavcılık’tan yalanlama

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör