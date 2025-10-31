CHP'li Emir'in "Hüseyin Gün" iddialarına Başsavcılık'tan yalanlama

(Foto: AA)

"DEZENFORMASYON İÇEREN BEYAN"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in TBMM'de yaptığı konuşmasında, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetlerine ilişkin soruşturmayla ilgili casusluk suçundan tutuklu bulunan şüpheli Hüseyin Gün'ün, "tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan alındığı, üç gün boyunca geri dönmediği, nerede tutulduğunun bilinmediği, kaybedildiği, şahsın resmi bir soruşturma ve avukatı olmaksızın bu işlemlerin yapıldığı" şeklinde dezenformasyon içeren beyanda bulunması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüphelinin casusluk suçundan önceden tutuklanmasından ve kendisine ait verilerin incelenmesinden sonra, söz konusu suç örgütü faaliyeti kapsamında eylemlerde bulunduğunun anlaşılması üzerine, "suç örgütü yöneticisi olma" ve "casusluk" suçlarından gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

5275 sayılı Kanun'un 92/2'nci maddesine yer verilen açıklamada, bu maddenin " Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında 4 günü ve hiçbir surette 15 günü geçmemek üzere hakim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir." şeklinde düzenlendiği belirtildi.