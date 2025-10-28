Casuslukta yeni detaylar! Gün'ün şoförü tek tek anlattı: 'Hükümetin gitmesi lazım Özdağ'ı destekleyelim' dedi
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu şüphelilere yönelik "casusluk" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün bir dönem yardımcılığını ve şoförlüğünü yapan B.Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Merdan Yanardağ'ın ofisinin bulunduğu Seyrantepe'ye gittiğini söyleyen Gün'ün şoförü "Zarf içerisinde bulunan parayı teslim etmemi söylemişti, zarfı bizzat Yanardağ'a 2023 seçimlerinden 1 ay önce kadar teslim etmiştim" şeklinde ifade verdi. B.Y. ifadesinin devamında, seçim zamanlarında kendisine "Ümit Özdağ'ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım' dediğini söyleyerek, "Fakat bir süre sonra 'Ümit Özdağ'ın bir halt edebileceği yok, paramız boşuna gitmesin" dediğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli Gün'ün bir dönem yardımcılığını ve şoförlüğünü yapan B.Y.'nin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı.
ANLAŞILMAMASI İÇİN İNGİLİZCE KONUŞMUŞ!
İfadesinde 2021'de şüpheli Gün'ün özel şoförü olarak işe başladığını ve 2024 yılı Şubat ayına kadar da bu pozisyonda görev aldığını belirten B.Y., "Şoförlüğünü yaptığım dönemlerde Gün, üst düzey devlet görevlilerinin birkaçı hakkında 'yavrum ben şu anda önemli makamda bulunan üst düzey yöneticilerin İngiltere'nin maaşlı elemanı olduğunu biliyorum. Bunlarla alakalı bende belgeleri mevcut' gibi söylemlerde bulunmuştu. Hatta Türkiye aleyhine birçok söylemlerde bulunurdu. Bu söylemleri ne sebeple yaptığına anlam veremiyordum. Bir gün sinirlenerek 'bu ülkeye karşı hiçbir şey yapamasam dağa çıkar, ülkeye karşı savaşırım' gibi söylemlerde bulunmuştu." dedi.
"Benle olan sohbeti dışında arabada herhangi biri ile telefonla görüşürse bu görüşmeyi İngilizce gerçekleştirirdi." diyen Şoför B.Y "İlk işe girdiğimde de bana İngilizce bilip bilmediğimi sormuştu. Karşısında konuştuğu kişiler Türk vatandaşı olsa bile İngilizce konuşmasından dolayı, konuşulanları duymamı anlamamı istemediğini düşünüyorum" dedi.
2023 SEÇİMLERİNDEN 1 AY ÖNCE ZARF İLE PARA YOLLAMIŞ!
Şoförü olduğu için kaldığı eve de girebildiğini söyleyen B.Y., "Bunda herhangi bir sakınca yoktu fakat birisiyle görüşecekse veya konuşacaksa bunu evde çalışan hiçbir personelin yanında yapmaz daha çok odasına veyahut müsait bir odaya girip kapıyı kapatarak gerçekleştirirdi. Araba içerisinde yapmış olduğumuz gayriihtiyarı sohbetlerde, ülke geneli haber bültenlerine yansıyan ülkemiz aleyhine konularla alakalı 'bak ben dün bu konularla alakalı görüşmüştüm, bugün bunlar oldu' gibi söylemleri oluyordu. Şimdiye kadar ülkemiz lehine herhangi bir konuya sevinip mutlu olduğunu hiç görmedim. Daha çok ülkemiz aleyhine olan konularda sevinç, mutluluk duymaktaydı. Bu görüşmeleri kimlerle yaptığını bilmiyordum fakat bir dönem 'Tele1' sahibi Merdan Yanardağ'ın ofisinin bulunduğu Seyrantepe'ye giderek zarf içerisinde bulunan parayı teslim etmemi söylemişti. Bu olay 2 kez gerçekleşti ve zarfı bizzat Yanardağ'a 2023 seçimlerinden 1 ay önce kadar teslim etmiştim, 10 bin euro ve 5 bin euro olarak çekmiştim. Bu kişiye niye zarf götürdüğümü sorduğumda ise 'destekliyoruz yavrum' demişti" şeklinde konuştu.
"ÖZDAĞ'I DESTEKLEYELİM BU HÜKÜMETİN GİTMESİ LAZIM"
B.Y. ifadesinin devamında, seçim zamanlarında kendisine "Ümit Özdağ'ı destekleyelim, maddi yardım sağlayalım, bu hükümetin gitmesi lazım' dediğini söyleyerek, "Fakat bir süre sonra 'Ümit Özdağ'ın bir halt edebileceği yok, paramız boşuna gitmesin' şeklinde söylemlerde bulunmuştu. Şüpheli Gün polis çevirmelerini gördüğü zaman tedirgin olur ve her zaman gittiğimiz güzergahı değiştirmemi ve çevirmeden geçmememi isterdi. Çevirmede durdurulduğumuz zamanlarda da çok tedirgin olurdu. Genelde yabancı vatandaşlarla iletişim halindeydi, bu kişinin söylemleri ve görüştüğü kişiler itibarıyla ülkemiz aleyhine faaliyetlerde bulunduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde bu kişinin ismen tanımadığım birçok yabancı şahısla görüştüğüne şahit oldum" ifadelerini kullandı.
10 BİN DOLAR ALMIŞ!
Ayrıca Sabah'ta yer alan habere göre Merdan Yanardağ'ın tutuklama gerekçesinde Hüseyin Gün'den 10 bin dolar menfaat temin ettiği, ifadesinde ise bu hususu önce kabul etmediği ancak devamında ise almış olabileceğini söyleyerek suçtan kurtulmaya yönelik bir savunma yaptığı kaydedildi.
"MAMİM" İLE İRTİBATI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında İngiliz ve Amerika istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret giden Seher Alaçam ile Merdan Yanardağ'ın da irtibatları dosyaya girdi.
