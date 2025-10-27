Casusluk soruşturmasında Necati Özkan'dan çelişkili ifade: Wickr uygulamasını hayatım boyunca kullanmadım | Hüseyin Gün ile yazışmaları inkar etti
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki casusluk soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade veren şüpheliler hakkında tutuklanmalarına karar verildi. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Özkan, Hüseyin Gün ile kripto casusluk ağı Wickr uygulamasını üzerinden yazışmalarını inkar ederek çelişkili ifadeler kullanırken "Ben hayatım boyunca Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. "Bluestar81-Necati " isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum." dedi. Necati Özkan bu sözlerin ardından itirafçı olan Hüseyin Gün'ün sözlerini yalanlaması dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında şüpheliler eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Şüphelilerden Hüseyin Gün soruşturma kapsamında itirafçı olurken, soruşturmada adı geçen Necati Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Özkan ifadesinde Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Melih Gecek ile nasıl tanıştıklarını aktarırken Wickr uygulamasında yer alan mesajları ise reddetti. Özkan, 2019 seçimlerinde İstanbullu'nun seçmen bilgilerini Hüseyin Gün'e ilettiği yazışmaların hatırlatılması üzerine çelişkili ifadeler kullanarak "Ben hayatım boyunca Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. "Bluestar81-Necati " isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum." dedi.
"İMAMOĞLU'NUN SEÇİM KAMPANYASINI YÖNETTİM"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Necati Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Özkan verdiği ifadesinde reklam şirketinin olduğunu ve "Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Melih Gecek ve Hüseyin Gün'ü tanıyor musunuz?" sorusunu evet yanıtını vererek "Ekrem İmamoğlu ile ilk kez 2014 yılı seçim kampanyası öncesinde tanıştık. Daha sonra 2019 yılı 23 Haziran seçimleri 31 Mart 2024 seçimlerinde İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yönettim. 2014 yılından önce kendisi ile herhangi bir tanışıklığım yoktu." dedi.
HÜSEYİN GÜN KENDİNİ ABD'Lİ İŞ İNSANI OLARAK TANITTI
Özkan, Melih Gecek'i İmamoğlu'nun danışmanı olarak tanıdığını, Merdan Yanardağ ile TELE1 'e kapatma cezası uygulandığı sırada "Geçmiş olsun" mesajı attığını ve yüz yüze görüşme yapmadıklarını belirtti. Hüseyin Gün ile olan ilişkisi sorulduğunda 2019 yılında tanıştığını ve 31 Mart seçimleri sonrası ismini hatırlamadığı bir yakını vasıtasıyla Gün'ün kendisiyle görüşmek istediğini söylemesinin ardından randevu verdiğini belirterek; "Randevuya annesi olarak tanıttığı bir şahıs ile geldi. Hatırladığım kadarıyla toplantıda seçim başarısı sebebiyle bizi tebrik etti. Kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıttı. Boston'da bir teknoloji şirketinin olduğunu, bu şirketin medya takip sistemi üzerine çalıştığını, bize ikinci seçim için destek olmak istediğini söyledi. Konuşma bu şekilde sonlandı. Bu toplantıda ben Hüseyin Gün ve annesi olarak tanıttığı şahıs dışında başka kimse yoktu."
Özkan Haziran'daki 2. seçimin ardından Hüseyin Gün'ün annesi olarak tanıttığı kişi ile gelerek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği ve makamında fotoğraf çekildiğini belirterek; "İmamoğlu ile medya takip alanında çalışmak istediğini" söylediğini belirten Özkan, "Hazırladığı sunum yetersizdi, teklife sıcak bakmadık. Ayrıca 3-4 milyon dolar talep etti. Dolandırıcılık izlenimi edindim" dedi.
ÖZKAN'DAN ÇELİŞKİLİ SAVUNMA: WİCKR UYGULAMASINI HAYATIM BOYUNCA HİÇ KULLANMADIM
Savcılık tarafından sorulan sorular arasında gizli kripto uygulaması Wickr'i kullanıp kullanmadığı ve Bluestar81-Necati kullanıcısının kendisi olup olmadığı sorusuna ise hayatı boyunca hiç duymadığını belirterek "Ben hayatım boyunca Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. "Bluestar81-Necati " isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum. " dedi.
Ardından Hüseyin Gün ile Necati Özkan'ın Whatsapp uygulaması konuşmalarındaki dialoglar hatırlalarak 'Az önce ilginç bir paylaşımla karşılaştım W'ne bak', 'Şuanda Londra'dayım. Başkan ile konuşacağım. Teşekkürler.' sözleri sorulması üzerine mesaj içeriklerini kabul etmediğini vurgulayarak çelişkili ifadeler kullandı.
Savcılığın incelemelerine göre, Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki iletişimin tanışıklıktan öte olduğu ve Gün'ün Wickr üzerinden gönderdiği raporların, Özkan tarafından WhatsApp üzerinden teyit edildiği belirlendi. Gün'ün, "Raporu gönderdim" mesajına karşılık Özkan'ın kendi numarasından "Teşekkür ederim" yanıtını verdiği tespit edildi. Yaşanan durumun ardından, Özkan'ın "Wickr uygulamasını bilmiyorum, bu platformu hiç kullanmadım" ifadesinde yanlış beyan verdiğini ortaya koydu.
HTS KAYITLARINDA 8 GÖRÜŞME
Soruşturmada Necati Özkan'ın Hüseyin Gün ile 2019 yılında 8 kez, Özkan ve Yanardağ'ın ise 20121 yılında 2 kez iletişim kurduğu belirlenirken yer alan konuşmaların randevu talebi ve Yanardağ ile ise Covid olduğu gerekçesiyle "Geçmiş olsun" maksadı taşıdığı ile görüştüğünü dile getirdi.
"İBB'NİN DİJİTAL TOPLANTISINA KATILMADIM"
Savcılığın incelediği dijital materyallerde, Hüseyin Gün'e ait bir notta "IBB Digital Meeting 20th Aug" başlıklı belge bulundu. Belgede "PiiQ Media ayrıştırıcılar", "İBB uygulama planı" ve "TR sosyal medya analizi" gibi başlıklar yer aldı.
Notta, İBB'de düzenleneceği belirtilen toplantıda "Fakfukfon dağıtımı, topluluk tabanlı sosyal yardım modeli ve 180 bin kişilik İstanbul Gönüllüleri ağı" konularının gündeme alınacağı ifade edildi. Aynı notta Necati Özkan'ın da katılımcılar arasında gösterildiği bildirildi.
Savcılık, "Söz konusu toplantı yapıldı mı?" sorusunu yönelttiğinde Necati Özkan, "Bahsedilen tarihte böyle bir toplantıya katılmadım, içerikten haberim yok. Ben Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. Mesaj içerikleri ile ilgili bir bilgim yoktur. Bu içeriklerin daha sonra oluşturulduğunu düşünüyorum. Çünkü mesaj içeriklerinde bahsi geçen uygulamalar hayata geçmemiştir. Bu mesaj gelmiş olsa ve ben Hüseyin Gün'e itibar ediyor olsaydım bu uygulamalar hayata geçerdi, bu kayıtlar daha sonra oluşturulmuş asılsız kayıtlardır. İBB'nin 150.000 kişilik gönüllüden oluşan bir dijital ordusu olduğu da gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir dijital ordu yoktur." ifadelerini kullandı.
YENİ HAT VE GİZLİ GÖRÜŞME PLANI
Necati Özkan'ın telefonunda yapılan teknik incelemede, "İnternete hiç bağlanmamış yeni bir bilgisayar ve yeni hat üzerinden stratejik görüşmeler yapılması" yönünde belgeler bulundu. Özkan'ın "Bu dokümanların kim tarafından hazırlandığını bilmiyorum, bana gönderilmiş olabilir, dikkate almadım" savunmasında bulundu.
TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ
Casusluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklanmalarına karar verildi.
