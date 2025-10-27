Casusluk soruşturmasında Necati Özkan’dan çelişkili ifade: Wickr uygulamasını hayatım boyunca kullanmadım | Hüseyin Gün ile yazışmaları inkar etti

Hüseyin Gün, Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)



HÜSEYİN GÜN KENDİNİ ABD'Lİ İŞ İNSANI OLARAK TANITTI

Özkan, Melih Gecek'i İmamoğlu'nun danışmanı olarak tanıdığını, Merdan Yanardağ ile TELE1 'e kapatma cezası uygulandığı sırada "Geçmiş olsun" mesajı attığını ve yüz yüze görüşme yapmadıklarını belirtti. Hüseyin Gün ile olan ilişkisi sorulduğunda 2019 yılında tanıştığını ve 31 Mart seçimleri sonrası ismini hatırlamadığı bir yakını vasıtasıyla Gün'ün kendisiyle görüşmek istediğini söylemesinin ardından randevu verdiğini belirterek; "Randevuya annesi olarak tanıttığı bir şahıs ile geldi. Hatırladığım kadarıyla toplantıda seçim başarısı sebebiyle bizi tebrik etti. Kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıttı. Boston'da bir teknoloji şirketinin olduğunu, bu şirketin medya takip sistemi üzerine çalıştığını, bize ikinci seçim için destek olmak istediğini söyledi. Konuşma bu şekilde sonlandı. Bu toplantıda ben Hüseyin Gün ve annesi olarak tanıttığı şahıs dışında başka kimse yoktu."



Özkan Haziran'daki 2. seçimin ardından Hüseyin Gün'ün annesi olarak tanıttığı kişi ile gelerek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği ve makamında fotoğraf çekildiğini belirterek; "İmamoğlu ile medya takip alanında çalışmak istediğini" söylediğini belirten Özkan, "Hazırladığı sunum yetersizdi, teklife sıcak bakmadık. Ayrıca 3-4 milyon dolar talep etti. Dolandırıcılık izlenimi edindim" dedi.



ÖZKAN'DAN ÇELİŞKİLİ SAVUNMA: WİCKR UYGULAMASINI HAYATIM BOYUNCA HİÇ KULLANMADIM

Savcılık tarafından sorulan sorular arasında gizli kripto uygulaması Wickr'i kullanıp kullanmadığı ve Bluestar81-Necati kullanıcısının kendisi olup olmadığı sorusuna ise hayatı boyunca hiç duymadığını belirterek "Ben hayatım boyunca Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. "Bluestar81-Necati " isimli kullanıcı ben değilim. Hüseyin Gün'ün beyanlarını kabul etmiyorum. " dedi.

Ardından Hüseyin Gün ile Necati Özkan'ın Whatsapp uygulaması konuşmalarındaki dialoglar hatırlalarak 'Az önce ilginç bir paylaşımla karşılaştım W'ne bak', 'Şuanda Londra'dayım. Başkan ile konuşacağım. Teşekkürler.' sözleri sorulması üzerine mesaj içeriklerini kabul etmediğini vurgulayarak çelişkili ifadeler kullandı.

Savcılığın incelemelerine göre, Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki iletişimin tanışıklıktan öte olduğu ve Gün'ün Wickr üzerinden gönderdiği raporların, Özkan tarafından WhatsApp üzerinden teyit edildiği belirlendi. Gün'ün, "Raporu gönderdim" mesajına karşılık Özkan'ın kendi numarasından "Teşekkür ederim" yanıtını verdiği tespit edildi. Yaşanan durumun ardından, Özkan'ın "Wickr uygulamasını bilmiyorum, bu platformu hiç kullanmadım" ifadesinde yanlış beyan verdiğini ortaya koydu.