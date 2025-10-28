İşte İmamoğlu’nun da içinde olduğu casusluk düzeni! AK Partili isimlerin yazışmalarını ele geçirdiler

Eski CIA çalışanı Aaron Barr (İHA)

AK PARTİ'NİN İÇ YAZIŞMALARI ELE GEÇİRDİLER

Gün'ün aynı zamanda seçim süreci boyunca AK Parti'nin sosyal medya işleri ile uğraşan kişilerin de iç yazışmalarına, X hesaplarındaki özel mesajlarına kadar ulaştığı ve İmamoğlu'nun ekibine gönderdiği ortaya çıktı.

Gün ifadesinde bu durumu, "Necati Özkan'a rakip partinin sosyal medya işleri ile uğraşan kişilerin iç yazışmalarında neler olduğunu teknik ekibimin analizi sonucu ortaya çıkartarak göndermiştim. İç yazışma olarak belirttiğim husus sosyal medya hesaplarında kişilerin birbiri ile doğrudan mesaj yoluyla yazışmalarıdır. Burada amaç bu kişilerin yapacağı haberlere ya da paylaşımlara karşı önceden haberdar olmaktı" diyerek anlattı.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATI

Kararda, İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususun da özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.