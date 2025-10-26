İstanbulluların bilgileri nasıl çalındı? Casusluk belgeleri ilk kez A Haber’de I Hüseyin Gün MOSSAD’a mı çalıştı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkındaki “casusluk” soruşturmasında yeni detayalar ortaya çıktı. Türkiye’nin konuştuğu sır belgeler A Haber’de yayınlanırken, İstanbulluların bilgilerinin nasıl çalındığına yönelik çarpıcı detayalar açıklandı. İmamoğlu’nun seçimlerden sonra ilk işinin verileri kopyalamak olduğunu vurgulayan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, yapılanların CIA, MOSSAD İngiliz gizli servisleri siyaseti dizayn çabası mı? Sorularını gündeme taşıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" suçlamalarıyla işlem başlatılmasının ardından çarpıcı bilgiler peş peşe geldi.
SEÇİMDEN BİR GÜN SONRA VERİLER KOPYALANDI!
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan ve sonra yaptığı ilk işin veri tabanlarını kopyalamak olduğunu belirterek şöyle konutşu:
İmamoğlu'nun seçimi kazandı, oy sayımına itirazlar oldu. 17 Nisan'da Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Ancak bir gün sonra koltuğa oturur oturmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanını kopyalanması kararını aldı. Neden?
Ya bir insan başkan olduğunda ertesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanının kopyalanması kararını alır mı? Şimdi bu kararı alan sadece sizseniz, bu kararı kim aldırdı, kim istedi? Ekrem İmamoğlu bu verileri neden kopyalamak istedi ya da kimler ondan istedi?
"İSTANBUL'UN VERİLERİNİN TAMAMI PAYLAŞILDI"
Hukukçu Hadi Dündar: Bakın İBB'nin şu an binlerce kamerası var yani ve siz bu verilere ulaştığınız andan itibaren neredeyse İstanbul'un tamamına hakim olabiliyorsunuz. Düşünsenize bir istihbarat örgütünü... Düşünsenize bir istihbarat örgütünün İstanbul'daki bütün belediyeye ait olan kamera birimlerine hakim olduğunu, orada yüz okuma sistemi, yine aynı şekilde kimin nerede olduğu, orada günlük hayatı nasıl takip edebileceği ya da hangi elemanlarla ilgili bilgi ya da belge toplamak istediğinde ne kadar rahat hareket edebileceğini düşünün. Sadece burada bir işte adres paylaşımı ya da TC kimlik numarası paylaşımı, isim soyisim paylaşımı değil. İstanbul'un verilerinin tamamının bir paylaşımı durumu söz konusu.
"YETKİ VERİLEMEDİ AMA RİSKİ ALDIM"
Soruşturmada Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelenmesinde Wickr isimli haberleşme uygulaması üzerinden Necati Özkan'la yazışmaları tespit edildiği belirtildi. Wickr haberleşme programında Hüseyin Gün'ün Jüpiter 1881 rumuzunu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü Necati Özkan'ın da Blue Star 81 rumuzunu kullandığı belirlendi. Bir diğer sayfa daha var hatta üç sayfa olması lazım. Hepsini paylaşalım ki iyice anlaşılsın.
"Hüseyin Gün'ün Wickr isimli haberleşme programından Necati Özkan'a "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zeka dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Çünkü bize resmi yetki verilmiş değil. Ama ben riski aldım." İfadelerini kullandığı tespit edildi.
HÜSEYİN GÜN HANGİ İSTİHBARAT SERVİSLERİYLE BAĞLANTILI?
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, geçmişte yakalanan ajanların faaliyetlerine ilişkin konuşarak önemli bilgiler verdi. Karataş, Hüseyin Gün'ün İngiltere, Amerikan istihbaratıyla bağlantılı bir kişi olduğunu vurgulayarak söz konusu yazışmalara ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Karataş, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:
Birkaç tane böyle ajan yakalandı. Bu ajanların yakalanmasının hemen ardından dijital materyaller incelendiğinde ne çıkıyor telefonlarında? Genelde hedef olan bir yerin fotoğrafını çekiyorlar. Mesela örnek veriyorum, hedefinde emniyet varsa gidip emniyete ait olan noktaların fotoğraflarını çekiyorlar. Yani düşünün ki bir ajan görevlendirilmiş. Bu görevlendirilen ajan bir ülkeye gittiği zaman eylem yapılabilecek ya da bilgi alabilecekleri noktaların fotoğraflarını çekiyorlar ve görevi bu kadar. Ve bu kadar da hassas ve önemli. Bir kare fotoğraf bu kadar büyük önem taşırken, siz düşünün ki buradaki bütün veri tabanını kopyalıyorsunuz. Şimdi kopyaladığınız bu veri tabanı üçüncü kişilere tarafına gitti. Şimdi bunu MOSSAD mı kullanacak? Bunu İngiliz istihbaratı mı kullanacak? Ve bunların tamamının eline geçtiği zaman siz sadece bir casusun değil, binlerce casusun eline geçiremeyeceği bütün bilgileri teslim ediyorsunuz.
"SIRADAN DEĞİL ÜST DÜZEYLERLE BAĞLANTILI"
Biz şimdi bağlantılı diyoruz. Belki ekranları başında olanlar diyor ki: Nasıl bağlantılı? Şimdi bu kişinin sıradan aslında bu istihbarat birimlerinde de öyle üye olan ya da istihbarata çalışan sıradan kişilerle değil, üst düzey kişilerle nasıl bağlantısı olduğunu birazdan Kenan Kıran o belgeleri okuyacak. Bakın bunlar çok kritik şeyler. Yani bu kişinin, şimdi düşünün, siz veri tabanını diyelim ki kopyaladınız. Ne diyor? Diyoruz ki: Örnek veriyorum, Hüseyin Gün bu bilgileri çaldı mı?
Çaldı dediğinizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o görevli kişiler buna sahip çıkar. Başkası da onu başka yollarla elde etmeye çalışır. Gayrimeşru yollarla onu götürür. Bu çalındı olur. Ama burada bizim gördüğümüz tablo sizin deyiminizle Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yapan, yani onu İstanbulluya anlatan bu kişinin, bu veri tabanının kopyalanmasında Hüseyin Gün'ün bu işe dahil olmasındaki rolü nedir? Bunu duyduğumuz zaman o zaman hala çaldı diyemeyiz. Şimdi verilmesi çok başka bir şey. Çaldı denmek çok başka bir şey.
İSTANBUL SENİN UYGULAMASI
İstanbul Senin diye bir uygulama vardı. Bu uygulama üzerindeki İstanbulluların bilgileri alınıyordu ve burada 4 milyon 700 bindi yanlış hatırlamıyorsam. 4 milyon 700. Bu kişilerin verilerinin satıldığı, bu bilgilerin dışarıya verildiği söylendi. 15 şüpheli zaten bu yüzden gözaltına alındı. Peki bunun gibi kaç tane uygulama üzerindeki bilgiler gitti ya da soruyorum 4 milyon değil isterse 400 kişi olsun. Bu kişilerin bilgileri nereye ve kimlere gitti? Doğru mu? İstanbullu şimdi her birimiz İstanbul'da yaşayan biri olarak hangimizin bilgilerinin hangi ülkeye gittiğini ya da gitmediğine dair şu an artık bir fikrimiz var mı? Yok.
"TELEFONA DİKKAT ETSİN"
İstanbul her şey içerisinde. Şimdi İstanbul Senin diye bir uygulama indirdiler insanlara. Şimdi soruyorum. O uygulamayı indiren insanların telefonlarındaki bütün bilgilere ulaşılmadığını ben nereden bileyim? Şimdi diyeceksin ki Mehmet Karataş ne alakası var sizin telefonunuza nasıl ulaşsın? Ben bunu söylerim, nasıl söylerim? Çünkü ele geçirilen bu bilgilerde, bu belgelerde şöyle bir şey var. Şimdi orada uyarıyor. Diyor ki: Murat Ongun'un telefonunda bilmem hangi uygulama var, bilmem casusluk neyi var diyor. Telefona dikkat etsin. Şimdi soruyorum. Siz Murat Ongun'un telefonuna telefonundaki tehlikeyi tespit edebilecek kadar Murat Ongun'un telefonuna hakimiyet kurabiliyorsanız, o zaman bunu nasıl yapıyorsunuz diye sormak lazım. Ve şu anda o uygulamayı, bir de diyor ki: Gelen diyor mesajları diyor tıklamayın diyor. Peki bu uygulama üzerinden gelen bilgilerin tıkladıklarında bir başka kişiler tarafından telefonunuzdaki bilgilerin kopyalanmadığının garantisi var mı artık?
YURTDIŞI KAYITLI YÜZLERCE HAT!
HTS incelemesi yapılıyor. Şimdi bununla ilgili de şunu söyleyeyim: İngiltere Büyükelçiliği'ne kayıtlı sabit hatlarla ilgili görüşmelerine bakılıyor. 17 kez görüşme gerçekleşmiş. Ve yine Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'na kayıtlı bir numarayla yine bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Onun dışında özellikle İngiltere operatörlerine kayıtlı 344 adet, İsrail operatörlerine kayıtlı 31 adet, Amerika Birleşik Devletleri operatörlerine kayıtlı 130'dan fazla ve yine İsviçre operatörlerine bağlı 40 küsur ve bu hatlar ve yine başkaca ülke operatörlerine kayıtlı birçok hatla iletişimi ve irtibatı görülmüş.
