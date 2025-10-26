İstanbulluların bilgileri nasıl çalındı? Casusluk belgeleri ilk kez A Haber’de I Hüseyin Gün MOSSAD’a mı çalıştı?

Hüseyin Gün kimlerle bağlantılıydı? Tek tek ortaya çıktı - ahaber.com.tr

"SIRADAN DEĞİL ÜST DÜZEYLERLE BAĞLANTILI"

Biz şimdi bağlantılı diyoruz. Belki ekranları başında olanlar diyor ki: Nasıl bağlantılı? Şimdi bu kişinin sıradan aslında bu istihbarat birimlerinde de öyle üye olan ya da istihbarata çalışan sıradan kişilerle değil, üst düzey kişilerle nasıl bağlantısı olduğunu birazdan Kenan Kıran o belgeleri okuyacak. Bakın bunlar çok kritik şeyler. Yani bu kişinin, şimdi düşünün, siz veri tabanını diyelim ki kopyaladınız. Ne diyor? Diyoruz ki: Örnek veriyorum, Hüseyin Gün bu bilgileri çaldı mı?

Çaldı dediğinizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o görevli kişiler buna sahip çıkar. Başkası da onu başka yollarla elde etmeye çalışır. Gayrimeşru yollarla onu götürür. Bu çalındı olur. Ama burada bizim gördüğümüz tablo sizin deyiminizle Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yapan, yani onu İstanbulluya anlatan bu kişinin, bu veri tabanının kopyalanmasında Hüseyin Gün'ün bu işe dahil olmasındaki rolü nedir? Bunu duyduğumuz zaman o zaman hala çaldı diyemeyiz. Şimdi verilmesi çok başka bir şey. Çaldı denmek çok başka bir şey.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASI

İstanbul Senin diye bir uygulama vardı. Bu uygulama üzerindeki İstanbulluların bilgileri alınıyordu ve burada 4 milyon 700 bindi yanlış hatırlamıyorsam. 4 milyon 700. Bu kişilerin verilerinin satıldığı, bu bilgilerin dışarıya verildiği söylendi. 15 şüpheli zaten bu yüzden gözaltına alındı. Peki bunun gibi kaç tane uygulama üzerindeki bilgiler gitti ya da soruyorum 4 milyon değil isterse 400 kişi olsun. Bu kişilerin bilgileri nereye ve kimlere gitti? Doğru mu? İstanbullu şimdi her birimiz İstanbul'da yaşayan biri olarak hangimizin bilgilerinin hangi ülkeye gittiğini ya da gitmediğine dair şu an artık bir fikrimiz var mı? Yok.

"TELEFONA DİKKAT ETSİN"

İstanbul her şey içerisinde. Şimdi İstanbul Senin diye bir uygulama indirdiler insanlara. Şimdi soruyorum. O uygulamayı indiren insanların telefonlarındaki bütün bilgilere ulaşılmadığını ben nereden bileyim? Şimdi diyeceksin ki Mehmet Karataş ne alakası var sizin telefonunuza nasıl ulaşsın? Ben bunu söylerim, nasıl söylerim? Çünkü ele geçirilen bu bilgilerde, bu belgelerde şöyle bir şey var. Şimdi orada uyarıyor. Diyor ki: Murat Ongun'un telefonunda bilmem hangi uygulama var, bilmem casusluk neyi var diyor. Telefona dikkat etsin. Şimdi soruyorum. Siz Murat Ongun'un telefonuna telefonundaki tehlikeyi tespit edebilecek kadar Murat Ongun'un telefonuna hakimiyet kurabiliyorsanız, o zaman bunu nasıl yapıyorsunuz diye sormak lazım. Ve şu anda o uygulamayı, bir de diyor ki: Gelen diyor mesajları diyor tıklamayın diyor. Peki bu uygulama üzerinden gelen bilgilerin tıkladıklarında bir başka kişiler tarafından telefonunuzdaki bilgilerin kopyalanmadığının garantisi var mı artık?