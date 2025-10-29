29 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
29.10.2025
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzanan casusluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan ajan Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016'nın başlarında "Yatırım ve paralarınızı yurt dışına aktarın" dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu ve onun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan'ın yanı sıra Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına neden olan casusluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda başlayan soruşturmada, Gün'ü ihbar eden Ümit Deniz Alaçam'ın ifadesine ulaşıldı.

İSRAİL'DE ÖZEL KARŞILAMA
Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre 6 Mart'ta "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınan Alaçam, Hüseyin Gün'le tanışıklığının 2004'te annesi aracılığıyla başladığını, 2005'te annesiyle Avicenna Capital ve Avicenna Holding gibi şirketler kurduklarını söyledi.

Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılımı devlet yetkililerine pazarladığını ve İngiliz istihbaratına hizmet ettiğini belirtti. Alaçam, Gün'ün İsrail'de özel ağırlama gördüğünü ve Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da ajanlık faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.

George SorosGeorge Soros

2005'te Freedom LLC üzerinden Azerbaycan muhalefetini finanse ettiğini, George Soros'un Açık Toplum Vakfı yetkilileriyle finansman görüşmeleri yaptığını anlattı.

'PARALARI ÇIKARIN'
Ajan Hüseyin Gün’ü ihbar eden Ümit Deniz Alaçam’ın ifadesi ortaya çıktı Gün'ün odasında sakladığı el yazısı günlüğünü, kriptolu telefonlarını ve belgeleri soruşturma birimlerine teslim etti. Alaçam ayrıca Gün'ün 2016 başlarında "Yakın zamanda Türkiye'de büyük dalgalanma olacak. Yatırım ve paralarınızı yurt dışına aktarın" dediğini ve annesinin hesabındaki dövizi İsviçre'ye aktardığını bildirdi.

İHBARIYLA BAŞLADI
Alaçam önce 2 Mart'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, "Hüseyin Gün 1977 doğumlu. Türk ve İngiliz vatandaşı. İsrail ve Amerika için çalışıyor. Yabancı istihbaratla çalışıyor. Yeni çıkan asker şahısların projelerini çalar. Annemin evinde yazılı dosyalar bırakmış oradan gördüm. Ekiplere teslim edebilirim. Kriptolu telefon kullanıyor. Başka ülkelerin darbeleriyle bağlantılı." ifadelerini kullandı.

