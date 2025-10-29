Ajan Hüseyin Gün’ü ihbar eden Ümit Deniz Alaçam’ın ifadesi ortaya çıktı

YANARDAĞ'A ELDEN PARA VERDİM

Diğer taraftan MASAK'ın hazırladığı ön raporda ifadesi yer alan Gün'ün çalışanı B.Y., soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'a elden para verdiğini anlattı. B.Y., bankadan çektiği 10 bin ve 5 bin euroyu, 2023 seçimlerinden bir ay önce zarfla teslim ettiğini belirtti. B.Y., bunun nedenini Gün'e sorduğunda, "Destekliyoruz yavrum" yanıtını aldığını anlattı.