Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'dan yeni adım! Terör örgütü üyeleri Türkiye'den tamamen çekiliyor
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklayan terör örgütü PKK, 12. Kongre'de alınan kararlar doğrultusunda bugün (26 Ekim 2025) yeni bir adım atacak. Buna göre terör örgütü Kandil'e yakın bir bölgede yapacağı açıklama ile Türkiye'den tamamen çekildiklerini duyuracak.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine fesih kararı alan PKK, bugün yapacağı açıklamayla silah bırakma sürecini yeni aşamaya taşıyacak. Dün, PKK'ya yakın yayın organının internet sitesinde örgütün yeni bir açıklama yapacağı ilan edildi. Kuzey Irak mahreçli haberlerde, "örgütün, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve önceki kongre kararları doğrultusunda yeni adım atacağı" duyuruldu.
TÜRKİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLİYOR
Örgütün çatı yapılanması KCK'dan bir yönetici, Süleymaniye'de silahların yakıldığı bölge olan Raperin ilçesinde Kandil Dağı eteklerinde basın açıklaması yapılacağını bildirdi. Edinilen bilgilere göre videolu açıklamayla terör örgütü sürece, yani fesih ve silah bırakmaya bağlılığını tekrarlayacak, Türkiye'deki tüm silahlı kadroların çekildiğini açıklayacak. Türkiye'den giden 30 kişilik bir grup da bu toplantıya katılacak. Ayrıca terör örgütü, Kuzey Irak'taki mağara ve çatışma noktalarının ortadan kaldırılma sürecini yürüttüklerini de duyuracak. Ayrıca PKK'nın Irak'taki silah depolarının yerini göstereceği de konuşuluyor.
ÖRGÜT ÜYELERİ MAHMUR'A GEÇEBİLİRLER
Bu arada 11 Temmuz'da törensel silah bırakma eyleminin ardından başka teröristlerin de silahlarını Irak'ın kuzeyinde Türk istihbarat görevlileri veya ikinci ülkeden aracı güvenlik yetkililerine teslim ettikleri öğrenildi. Silah bırakan teröristlerin bazılarının, PKK'lıların aileleri ile sınır köylerinden göç etmek zorunda kalan ailelerin barındığı Mahmur Kampı'na geçebilecekleri belirtildi. Irak'ın kuzeyinde sivil hayata geçecek olan teröristler, Türkiye'de soruşturma muafiyetleri ve "eve dönüş" şartlarını içeren yasanın çıkmasını bekleyecek.
DEM Parti kaynakları, ağır işleyişe karşın örgütün bir "iyi niyet adımı" olarak süreci ilerletmeye çalıştığını, buna karşılık hükümetten ve Meclis'ten güven artırıcı adımlar beklediklerini vurguladı.
ERDOĞAN-İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ SALI GÜNÜ
Terör örgütünün yeni açıklaması Başkan Tayyip Erdoğan'ın salı günü DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabulünden önce gerçekleşecek. İmralı Heyeti'nin bu ziyaretten hemen sonra İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile süreci değerlendirmesi planlanıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 30 Ekim'de muhtemelen son "dinleme" görüşmesini yapacak. Bu toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç süreci değerlendirip öngörülen adımlar ve taslak çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Fidan'ın hem Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ayrıca SDG'nin Şam yönetimiyle müzakeresinde gelinen aşamayı hem de terörle mücadele konusunda Irak yönetimiyle yürüyen işbirliğini anlatması bekleniyor. Türkiye, silah bırakan PKK'lılardan özellikle yönetici olanların farklı ülkelerde barındırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalışıyor.
