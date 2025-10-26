Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’dan yeni adım! Terör örgütü üyeleri Türkiye’den tamamen çekiliyor

PKK, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı üzerine Irak'ın kuzeyinde silahlarını yakmıştı. (A Haber arşiv)

ÖRGÜT ÜYELERİ MAHMUR'A GEÇEBİLİRLER

Bu arada 11 Temmuz'da törensel silah bırakma eyleminin ardından başka teröristlerin de silahlarını Irak'ın kuzeyinde Türk istihbarat görevlileri veya ikinci ülkeden aracı güvenlik yetkililerine teslim ettikleri öğrenildi. Silah bırakan teröristlerin bazılarının, PKK'lıların aileleri ile sınır köylerinden göç etmek zorunda kalan ailelerin barındığı Mahmur Kampı'na geçebilecekleri belirtildi. Irak'ın kuzeyinde sivil hayata geçecek olan teröristler, Türkiye'de soruşturma muafiyetleri ve "eve dönüş" şartlarını içeren yasanın çıkmasını bekleyecek.

DEM Parti kaynakları, ağır işleyişe karşın örgütün bir "iyi niyet adımı" olarak süreci ilerletmeye çalıştığını, buna karşılık hükümetten ve Meclis'ten güven artırıcı adımlar beklediklerini vurguladı.