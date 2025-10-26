Terör örgütü PKK: Türkiye’den tamamen çekiliyoruz

26 Ekim 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2025 10:02
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklayan terör örgütü PKK, 12. Kongre'de alınan kararlar doğrultusunda bugün (26 Ekim 2025) yeni bir adım attı. Buna göre terör örgütü yaptığı açıklama ile Türkiye'den tamamen çekildiklerini duyurdu. Örgüt açıklamasında, "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.
