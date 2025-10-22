İstanbul polisinden tarihi "change" operasyonu! Araçların şasi numaraları nasıl değiştirilir?
Şeytanın bile aklına gelmez dedirten yöntemlerle depremzedelerin acısını fırsata çevirdiler. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İstanbul polisinin çökerttiği "change araç" çetesinin kirli oyunlarını deşifre etti. M3 adlı şebekenin, deprem bölgesindeki ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı lüks otomobillere kopyalayarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Karataş, çetenin bir diğer yönteminin ise motor hacmini büyüterek ve sahte belgelerle araçları "spor modele" dönüştürerek fahiş fiyatlara satmak olduğunu belirtti. Noterlerden mühendislere kadar uzanan dev bir ağ kuran çeteye yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 75 kişi gözaltına alınırken, 50'den fazla lüks araca da el konuldu.
İstanbul polisi, "şeytanın bile aklına gelmez" dedirten yöntemlerle depremzedelerin mağduriyetini fırsata çeviren dev bir dolandırıcılık şebekesini çökertti! "Change araç" yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun yapan M3 adlı çeteye yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında çete liderinin de bulunduğu tam 75 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, operasyonun tüm detaylarını, çetenin akılalmaz yöntemlerini ve ele geçirilen 50'den fazla lüks aracın görüntülerini stüdyodan anlattı.
"DEPREM BÖLGESİNDEKİ MAĞDURİYETİ FIRSATA ÇEVİRDİLER!"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, operasyonun ardındaki insanlık dışı gerçeğe dikkat çekerek sözlerine başladı. Çetenin, deprem bölgesindeki ağır hasarlı araçları üç kuruşa toplayıp, yurt dışından getirdikleri çalıntı araçlarla birleştirerek piyasaya sürdüğünü belirtti. Karataş "Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem diyoruz. Burada da tam olarak böyle. Hiç kimsenin aklına, deprem bölgesindeki o mağduriyetlerin yaşandığı, bir sürü insanımızı kaybettiğimiz bir bölgede geriye kalan araçlar üzerinden bu şekilde rant elde edecekleri kimsenin aklına gelmezdi. Ama bunu yapanlar var." ifadelerini kullandı.
M3 ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ: 75 GÖZALTI, 50'DEN FAZLA ARAÇ!
Karataş, İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla "M3" adı verilen dev çetenin çökertildiğini ve gözaltı sayısının 75'e yükseldiğini açıkladı. Ele geçirilen 50'den fazla lüks aracın da emniyet otoparkına çekildiğini söyledi.
"Az önce haberimizde izledik, bu bilgiler güncellendi. İstanbul Emniyeti'nden yapılan operasyon sonucu artık gözaltı sayısının 40 değil, 75 olduğunu sizlerle paylaşalım. Şu anda bu 'change' yöntemiyle bu dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik, M3 olarak adlandırılan bu çete, İstanbul Emniyeti tarafından yapılan operasyonla çökertildi."
İKİ KRİTİK YÖNTEM: "MOTOR HACMİ BÜYÜTME VE SAHTE BELGE"
Mehmet Karataş, çetenin kullandığı iki temel yöntemi de A Haber ekranlarında deşifre etti. Birinci yöntemde deprem bölgesinden alınan araçların şasi numaralarının çalıntı araçlara kopyalandığını, ikinci yöntemde ise normal araçların motor hacimlerini büyüterek ve spor modele dönüştürerek fahiş fiyatlara sattıklarını belirtti.
"İkinci yöntemse motor hacmi büyütülme, performans modeline dönüştürülmesi ve spor modeline dönüştürülmesi ve sahte uygunluk belgesinin hazırlanması. Diyor ki, 'Aracınızın motor hacmini büyütüyoruz, performans modeline, yani spor modeline dönüştürüyoruz ve belgesini de veriyoruz.' dediği zaman 3 milyonluk bir araç, motor hacminin büyütülmesi, performans modele dönüştürülmesi normalde 8 milyon."
NOTERDEN MÜHENDİSE KADAR UZANAN DEV BİR AĞ!
Operasyonun derinliğine dikkat çeken Karataş, çetenin sadece sanayide değil, noterlerde ve mühendislik firmalarında da uzantılarının olduğunu ve sahte belgelerin bu yolla düzenlendiğini ifade etti. Bu durumun, olayın vahametini gözler önüne serdiğini söyledi.
"Bu belgeler sahte, içeride noterden insanlar ayarlamışlar. Yine mühendisler var bu belgeyi veren bir yer. O, onların hepsi şu anda gözaltında. Şüpheliler arasında noter çalışanları var, mühendisler var, 'change' yapan çete üyeleri var, bir de oto sanayisinde çalışanlar var."
