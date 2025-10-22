İstanbul polisinden tarihi "change" operasyonu! Araçların şasi numaraları nasıl değiştirilir?

(foto:ahaber.com.tr)

NOTERDEN MÜHENDİSE KADAR UZANAN DEV BİR AĞ!

Operasyonun derinliğine dikkat çeken Karataş, çetenin sadece sanayide değil, noterlerde ve mühendislik firmalarında da uzantılarının olduğunu ve sahte belgelerin bu yolla düzenlendiğini ifade etti. Bu durumun, olayın vahametini gözler önüne serdiğini söyledi.

"Bu belgeler sahte, içeride noterden insanlar ayarlamışlar. Yine mühendisler var bu belgeyi veren bir yer. O, onların hepsi şu anda gözaltında. Şüpheliler arasında noter çalışanları var, mühendisler var, 'change' yapan çete üyeleri var, bir de oto sanayisinde çalışanlar var."