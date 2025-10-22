Deprem araçlarına ’change’ şasi-motor nakliyle vurgun!

İstanbul polisi, depremzedelerin mağduriyetini fırsata çeviren “M3” adlı dev dolandırıcılık çetesini çökertti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın aktardığına göre, “change araç” yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 75 kişi gözaltına alındı. Çetenin, deprem bölgesindeki araçların şasi numaralarını çalıntı araçlara kopyalayıp sahte belgelerle piyasaya sürdüğü belirlendi. Operasyonda ele geçirilen 50’den fazla lüks araç emniyet otoparkına çekildi. Dolandırıcılığın motor hacmi büyütme ve sahte uygunluk belgesi düzenleme gibi yöntemlerle yapıldığı tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN