CANLI YAYIN | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın bir numaralı meselesi Gazze oldu.

Bu meselede, ilk olarak bir ateşkesin sağlanması; ateşkesin ardından da kalıcı barışa ulaşacak mekanizmaların ve araçların oluşturulması için çok büyük mücadeleler verildi.

Dün Şarm El-Şeyh'te gerçekleşen, Gazze için yapılan niyet beyanıyla birlikte, Başkan Trump'ın başlattığı barış girişimine verilen destek net bir biçimde ortaya konmuş oldu.

Bu çerçevede, tutukluların ve rehinelerin serbest bırakılması da önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Netanyahu'nun siyasi kariyerinin katliama bağlı olduğu açıktır. Katliam yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir siyasi figür olduğu son derece nettir. Dün, uluslararası bir iradenin bu şekilde ortaya çıkması karşısında, şimdilik Netanyahu hükümetinin buna bir şekilde uyum göstermiş olduğu görülmektedir. Ancak dediğim gibi, gidilecek daha çok yol vardır; süreç provokasyona son derece açıktır.

Buna rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü temaslar, yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Bu, soykırım politikalarına karşı orada bulunan tüm liderlerle birlikte uluslararası bir iradenin net bir biçimde kendisini göstermesi anlamına gelmektedir.

Ayrıca, uluslararası bir garantörlüğün olması gerektiği de açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, bundan sonrasında kalıcı barışın nasıl sağlanacağına dair anlaşma konusunda ilerlemenin yolu açılmıştır.

