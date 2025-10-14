İngiliz Başbakan Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde uygulandı
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'da barış için dün Mısır'da imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'na ilişkin, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Gazze ateşkesindeki rolüne değinen Starmer, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uygulandı" dedi. Öte yandan Gazze'de yaşanan iki yılı "cehennem" olarak niteleyen Starmer, "Neredeyse tüm Gazzeliler bir aile yakınını kaybetti. Neredeyse 20 bin çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.
Başbakan Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan Orta Doğu başlıklı oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
İngiltere'de son bir ayda yaşanan cami ve sinagog saldırılarına değinen Starmer, bu saldırıların tüm ülkeye yönelik olduğunu belirtti. Müslüman ve Yahudi karşıtlığını kınadıklarına dikkati çeken Starmer, nefretin her türlüsüyle mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.
Starmer, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'na değinerek, "Başkan (Donald) Trump'ın öncülüğündeki barış planının sonucu olarak esirler salıverildi, Gazze bombardımanı durdu, ihtiyaç duyulan yardımların girişi başladı. Tarihin korkunç bir sayfasının kapanması için elimizde önemli bir şans var." diye konuştu.
Gazze'de yaşanan iki yılı "cehennem" olarak niteleyen Starmer, "Neredeyse tüm Gazzeliler bir aile yakınını kaybetti. Neredeyse 20 bin çocuk öldürüldü." ifadelerini kullandı.
Barış anlaşması imzalansa dahi ölümlerin acısının geçmeyeceğini vurgulayan Starmer, "Daha fazla yardımın daha hızlı şekilde Gazze'ye girmesine ihtiyaç var. Hala gıda, hijyen, tıbbi bakım ve barınak ihtiyacı bulunuyor. Her ne kadar dün atılan imzalar tarihi de olsa şu an önemli olan anlaşma şartlarını en hızlı şekilde uygulamaktır." diye konuştu.
Starmer, Gazze'deki insani ihtiyaçlar için yaptıkları maddi desteğe de işaret ederek, "Bunlardan hiçbiri Başkan Trump olmasaydı mümkün olmazdı. Bu, onun barış anlaşması. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde uygulandı. Biz de müttefiklerimizle birlikte İngiltere'nin bu çabalara tam desteğini ilettik." değerlendirmesini yaptı.
"YAŞANANLAR ANCAK İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLURSA SONA ERER"
Ülkesinin ateşkes için arka planda ABD, Arap ülkeleri ve Avrupa ülkeleriyle birlikte çalıştığına dikkati çeken Starmer, Filistin Devleti'ni tanıma kararının da sürece katkıda bulunduğunu vurguladı.
Starmer, Gazze'nin yeniden inşası, Gazze'de geçiş yönetiminin oluşturulması ve Gazze'de ateşkesin gözlem süreçlerine katkı vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
Dün Mısır'da imzalanan anlaşmaya işaret eden Starmer, "Bu, 30 yıldan uzun süre önce imzalanan Oslo Anlaşmalarından bu yana iki devletli çözüm konusunda elde ettiğimiz en önemli şans. Anlaşmanın arkasındayız çünkü güvenli bir İsrail ile onun yanında yaşayabilir bir Filistin Devleti, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur." dedi.
Starmer, anlaşmanın ilk günlerinde atılması gereken en önemli adımın insani yardımların Gazze'ye girişi olduğunu vurguladı.
Gazetecilerin de Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini söyleyen Starmer, "Yaşananlar ancak iki devletli çözüm olursa sona erer. Geçmişte, çökene kadar ileriye doğru atıldığını düşündüğümüz adımlar ve rahatladığımız anlar oldu. Bu sefer, yapılması gerekenleri yaparak dünkü anlaşmanın üzerine koyarak gitme konusunda şahsi sözümü veriyorum." diye konuştu.
Starmer, hesap verilebilirliğin de Orta Doğu'da önemli olduğunu belirterek bölgede adaleti sağlama girişimlerine destek verdiklerini ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı
- Göz yaşartan gerçek! Diyabeti tek başına yenebilir mi? Yüzde 50 etkili mutfağınızdaki o ilaç…
- Milli Teknoloji Burs Programı başvuru ekranı | 2026 Özdemir Bayraktar bursu nereden, nasıl alınır? Şartları neler?
- Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026 | MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?
- Parke çizikleri dert olmaktan çıkıyor: Tek bir malzemeyle ilk günkü parlaklığa kavuşuyor
- 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı: Sınav tarihleri ne zaman, başvurular nereden, nasıl yapılacak?