Ömer Çelik: “Gazze için gidilecek çok yol var”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde yapılan MKYK toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu. Çelik, “İnsani yardımın girmesi son derece kıymetlidir ancak bunun yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Gazze için gidilecek çok yol vardır” ifadelerini kullandı.

