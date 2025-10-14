AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten net mesaj: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Netanyahu'nun Mısır zirvesine katılamamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız net iradesi son derece kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu'nun aynı fotoğraf kararının içinde olmasını, aynı zirvede bulunmasını veya aynı masada oturmasını kabul etmezdi." dedi. Çelik, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili "Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özgür Özel'e de tepki gösteren "Özgür Özel'in bugün grup konuşmasındaki söylediği her şey politik magazinle ilgilidir." ifadelerine yer verdi.

