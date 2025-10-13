Gazze için havada diplomasi! Başkan Erdoğan Netanyahu’nun geleceğini duyunca pisti pas mı geçti? Çarpıcı iddia

13 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 15:14 Güncelleme: 13.10.2025 15:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Başkan Erdoğan'ın havada olduğu esnada İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun da zirveye katılacağı belirtildi. Bu gelişme üzerine Başkan Erdoğan'ın pilotlara talimat vererek Mısır'a inmemeyi ve pisti pas geçmelerini söylediği iddia edildi. Uçakta yaşananlara ilişkin konuşan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali "Tam aslında piste tekerlek değecekken uçağın hızlanarak havalandığını gördük. Biz de tabii siyasi bir bağlantısı var mı yok mu şu anda onu tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine geldi.

HAVADA DİPLOMASİ!

Başkan Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Erdoğan'ın havadayken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da zirveye katılacağı yönünde bilgiler geldi.

Bu gelişme üzerine Başkan Erdoğan'ın, pilotlara Mısır'a inmeme ve pisti pas geçme talimatı verdiği iddia edildi.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali yaptığı açıklamada "Aynı uçaktaydık Sayın Cumhurbaşkanıyla. Öncesine aslında bakmak gerekiyor. Netanyahu Mısır'a gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte Sisi telefonla aradı davet etti sonrasında geleceğini açıkladı o sırada biz yoldaydık uçak inmek üzereydi. Tam aslında piste tekerlek değecekken uçağın hızlanarak havalandığını gördük. Bir tura atıp sonra indi. Biz de tabii siyasi bir bağlantısı var mı yok mu şu anda onu tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞILANDI

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm El Şeyh'e geldi.

ÇOK SAYIDA LİDERLE GÖRÜŞECEK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm El Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.

