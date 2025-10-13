Gazze için havada diplomasi! Başkan Erdoğan Netanyahu'nun geleceğini duyunca pisti pas mı geçti? Çarpıcı iddia
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Başkan Erdoğan'ın havada olduğu esnada İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun da zirveye katılacağı belirtildi. Bu gelişme üzerine Başkan Erdoğan'ın pilotlara talimat vererek Mısır'a inmemeyi ve pisti pas geçmelerini söylediği iddia edildi. Uçakta yaşananlara ilişkin konuşan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali "Tam aslında piste tekerlek değecekken uçağın hızlanarak havalandığını gördük. Biz de tabii siyasi bir bağlantısı var mı yok mu şu anda onu tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine geldi.
HAVADA DİPLOMASİ!
Başkan Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm El Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.
"NETANYAHU VARSA BEN YOKUM" MU DEDİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Mısır'a gitti. Erdoğan'ın havadayken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da zirveye katılacağı yönünde bilgiler geldi.
Bu gelişme üzerine Başkan Erdoğan'ın, pilotlara Mısır'a inmeme ve pisti pas geçme talimatı verdiği iddia edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞI NEDEN PİSTİ NEDEN PAS GEÇTİ?
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali yaptığı açıklamada "Aynı uçaktaydık Sayın Cumhurbaşkanıyla. Öncesine aslında bakmak gerekiyor. Netanyahu Mısır'a gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte Sisi telefonla aradı davet etti sonrasında geleceğini açıkladı o sırada biz yoldaydık uçak inmek üzereydi. Tam aslında piste tekerlek değecekken uçağın hızlanarak havalandığını gördük. Bir tura atıp sonra indi. Biz de tabii siyasi bir bağlantısı var mı yok mu şu anda onu tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN KARŞILANDI
Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm El Şeyh'e geldi.
ÇOK SAYIDA LİDERLE GÖRÜŞECEK
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"nin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ne hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında Şarm El Şeyh Anlaşması'nın imza törenine katılması ve katılımcı ülkelerin liderleriyle istişareler gerçekleştirmesi planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjanlar | 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nereden yapılır?
- 28 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 28 Ekim günü okullar tam gün mü, yarım gün mü?
- 50 yaşında 25'lik görünmenin sırrı ortaya çıktı! Sıcak duş, mavi ışık, sakız… Güzellik doktorları uyarıyor
- Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?
- ZAMLI KYK BURS/KREDİ MİKTARI 2026 | KYK yeni burs miktarları belli oldu mu, ne kadar ödenecek?
- Emekliye %51'lik promosyon zammı! 16.881 TL ve üstü maaş alan SSK BAĞ-KUR'luya ocakta yeni tarife
- KYK Burs ve Kredi Başvuru ekranı E-DEVLET | 2025-2026 GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
- Aile Yılı’nda büyük reform: Tüm çalışan annelere müjde geldi! Süt, babalık ve doğum izinleri uzuyor
- Meteoroloji SON DAKİKA | Ukrayna soğukları lapa lapa kar getirdi! 9 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına kuvvetli, sıcaklıklar hızla düşüyor
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
- VGM burs başvuru takvimi 2025-2026 | VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, şartları neler?