Gazze için havada diplomasi! Başkan Erdoğan Netanyahu’nun geleceğini duyunca pisti pas mı geçti? Çarpıcı iddia

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞI NEDEN PİSTİ NEDEN PAS GEÇTİ?

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali yaptığı açıklamada "Aynı uçaktaydık Sayın Cumhurbaşkanıyla. Öncesine aslında bakmak gerekiyor. Netanyahu Mısır'a gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte Sisi telefonla aradı davet etti sonrasında geleceğini açıkladı o sırada biz yoldaydık uçak inmek üzereydi. Tam aslında piste tekerlek değecekken uçağın hızlanarak havalandığını gördük. Bir tura atıp sonra indi. Biz de tabii siyasi bir bağlantısı var mı yok mu şu anda onu tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN KARŞILANDI

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şarm El Şeyh'e geldi.