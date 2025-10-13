Dünyanın gözü Mısır’da: Barış Zirvesi’nde aile fotoğrafı! A Haber’de dikkat çeken yorum: Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor

"ERDOĞAN LİDERLİK YETENEĞİYLE KÜRESEL DENGELERİ ETKİLEYEBİLİYOR"

Ateşkesin ardından Mısır'da tarihi zirve için bir araya gelen ülke liderleri aile fotoğrafı çektirdi. Bu görüntüleri A Haber ekranlarından değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın liderlik profiline dikkat çeken Dr. Mutlu, "Erdoğan'ın diplomasi anlayışı, ikili görüşmeler, vücut dili ve liderlik yeteneğiyle küresel dengeleri etkileyebiliyor." dedi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu'nun açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

"Bu süreç, Trump şovunun ötesinde, bölgesel ve küresel diplomasi açısından kritik mesajlar içeriyor. İbrahim Anlaşmaları 2.0'ın önündeki en büyük engeller Netanyahu'nun politikası ve Filistin'deki çatışmalar olarak öne çıkıyordu. Ancak burada asıl belirleyici faktör liderliktir; liderin vücut dili, stratejik müdahaleleri ve müzakere yönetimi, sürecin yönünü doğrudan etkileyebilir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmede ortaya çıkan tabloyu dikkatle değerlendirdi. Sisi düşük profilli bir yaklaşım sergilerken, Erdoğan'ın aynı ortamda inisiyatifi alarak süreci farklı boyutlara taşıyabileceği gözlemlendi. Beyaz Saray'da yaşananlar, Erdoğan'ın kritik diplomatik süreçlerdeki etkin liderlik kapasitesini doğruladı.

Dünya genelinde birçok lider, Macron, Starmer ve Meloni gibi isimler Filistin'in tanınması ve zulmün son bulması çağrısında bulunurken, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamakta ısrar ediyor. Erdoğan ise Fox News'e verdiği röportajda, Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönünde net bir duruş sergileyerek diplomatik sonuçlar doğurdu. Bu yaklaşım, Amerikan yönetiminin esirler konusundaki hareketini etkiledi ve Hamas da Erdoğan'a gösterdiği hürmet çerçevesinde esirleri serbest bıraktı.

Erdoğan'ın diplomatik yaklaşımı, ikili görüşmelerdeki stratejisi, vücut dili ve liderlik yeteneği, küresel güç dengeleri üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Trump'ın havalileriyle ilk temaslarda yüksek gerilimli bir ortam oluşurken, Erdoğan'ın liderliğiyle bu tablo tamamen değişti ve taraflar üzerinde belirleyici bir etki sağlandı.

Sonuç olarak, modern diplomasi yalnızca sözlerden ibaret değil; eylem, beden dili ve stratejik kararlar liderlik kapasitesini belirliyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü benzersizdir; sadece sözleriyle değil, sahadaki etkisi ve diplomatik inisiyatifiyle bölgesel ve küresel süreçleri yönlendirme kapasitesine sahiptir."