AK Parti MKYK sonrası Sözcü Çelik: PKK yapıları ile feshedilmeli

Fotoğraf-AA

Yıl sonuna yaklaşılırken Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Komisyonun önemli bir aşamayı tamamladığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada artık raporlar yazılmış, siyasi partiler tarafından raporlar teslim edilmiştir. Bu çerçevede bu Komisyona bizzat başkanlık ederek, bütün bu süreci büyük vukufiyetle yöneten, sağduyuyla yöneten Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve burada bulunup görev yapan bu Komisyon'daki milletvekili arkadaşlarımıza bütün katkılarıyla, bütün değerlendirmeleriyle, eleştirileriyle bu süreci olgunlaştıran bütün milletvekili arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten Türkiye'nin demokrasi birikimini, Yüce Meclis'in Türkiye'nin meseleleri hakkındaki yüksek dirayetini ortaya koyan bir çalışma yapıldı.

Tabii bu komisyona dönük eleştiriler de oldu. Bunlar birtakım asılsız suçlamalar ya da hakaretler barındırmıyorsa tabii ki onları da dikkate alıyoruz. Asılsız suçlamaların ve hakaretlerin tabii ki parlamenter meşruiyet içerisinde bir yeri yok ama parlamenter siyaset demek, zaten bu farklı görüşleri bir araya getirerek, değerlendirerek buradan bir sonuç çıkarmaya çalışmak demek. Kuşkusuz partilerin raporları arasında farklılıklar var. Tabii ki olabilir, zıtlıklar var ama zaten parlamento çalışmasının esası budur."

"ÖNEMLİ OLAN ÇARKIN DÖNMESİDİR, SÜREÇLERİN İŞLEMESİDİR"

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile MHP'nin sunduğu raporlar arasında ilke ve yaklaşımlar bakımından büyük ölçüde uyum bulunduğuna işaret eden Çelik, bu iradenin Türkiye'yi terörsüz bir geleceğe taşıma hedefini yansıttığını söyledi.

Cumhur İttifakı açısından Türkiye'nin terörsüz günlere ve terörsüz bölgeye kavuşması için takip edilen iradenin ortaya konduğunu vurgulayan Çelik, "Şimdiye kadar yol haritası işlemiştir. Tabii ki burada zaman zaman bazen bir haftada bir metre yol gidersiniz, öbür haftaya geçersiniz bir haftada on kilometre birden gidersiniz. Bu işlerin önceden matematiksel olarak adı koyulacak bir ritmi yok. Önemli olan çarkın dönmesidir, süreçlerin işlemesidir." dedi.

TERÖRÜN AMACINA ULAŞMASI ENGELLENDİ

Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölgenin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğini, bu süreçte büyük bedeller ödediğini anlatan Çelik, "Şehitlerimizin büyük fedakarlıkları, Allah hepsine rahmet eylesin, gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla hepsine saygılarımızı sunuyoruz, terörün amacına ulaşması engellendi." ifadelerini kullandı.