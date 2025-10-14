14 Ekim 2025, Salı

Gazze'de barışın kilidi Türkiye! Başkan Erdoğan'ın arabulucu rolü dünya basınında

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve Pazartesi günü gerçekleştirilen esir takasları, dünya basınının gözünü bir kez daha Ankara'ya çevirmesine neden oldu. Türkiye, diplomatik ağırlığını ortaya koyarak, barış sürecinin 'gizli ama kararlı arabulucusu' olarak öne çıktı. Erdoğan'ın müdahalesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şarm El-Şeyh zirvesine katılımını engelleyerek, sürecin seyrini değiştirdi. İşte o manşetler...

Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 11:04
İngiliz Guardian ve AP ajansının haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Şarm El-Şeyh zirvesine davet etme planı, Erdoğan'ın uyarısı sonrası iptal edildi. Erdoğan, İsrail liderinin katılımı hâlinde Ankara'ya uçmayacağını belirterek diplomatik ağırlığını gösterdi. Diğer Müslüman ülkeler de Erdoğan'ın tutumunu destekleyerek boykot tehdidinde bulundu.

Guardian: Erdoğan'ın uyarısı Netanyahu'nun zirve planını durdurdu

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert tutumuna dikkat çekti. Habere göre, Netanyahu'nun Mısır'daki Gazze zirvesine katılacağının açıklanmasının ardından diplomatik gerilim başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu zirveye davet etme planı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "daveti kabul ederse uçağımı Şarm El-Şeyh'e indirmem" açıklaması üzerine iptal edildi.

Gazete ayrıca Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki eylemlerini defalarca soykırım olarak nitelendirdiğine işaret etti ve Netanyahu hakkında Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emirlerinin çıkarıldığını hatırlattı.

Netanyahu'nun zirveye katılmamasıyla birlikte Türkiye, bölgesel liderler arasında kilit bir rol üstlenmiş oldu. Alman ve Fransız basını, Başkan Erdoğan'ın Hamas ile doğrudan iletişim kanallarını kullanarak ateşkesi şekillendirdiğini ve Türkiye'yi Orta Doğu'nun "kilit oyuncusu" hâline getirdiğini yazdı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Şarm El-Şeyh'te düzenlenen müzakerelerin ardından, Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının onaylandığını duyurdu. İsrail işgal güçleri "sarı hat" sınırına çekilirken, Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

Pazartesi günü Hamas, 20 İsrailli esiri serbest bırakırken, karşılığında 1.968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Bu kişiler arasında 250'si müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlar ve 1.718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tutulan kişiler yer alıyor.

Türkiye'nin diplomatik hamleleri uluslararası basında

Yunanistan gazetesi Liberal, Türkiye'yi "Orta Doğu denkleminde kilit muhatap" olarak tanımladı. Les Echos, Türkiye'nin ABD, Katar ve Mısır'ın sonuç alamadığı süreçte anlaşmanın sağlanmasında belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, Ankara'yı "gizli ama kararlı arabulucu" olarak nitelendirdi.

Alman gazeteleri Frankfurter Rundschau ve StN de Erdoğan'ın Washington'un sahip olmadığı kanalla Hamas ile iletişim kurarak süreci şekillendirdiğine dikkat çekti. Haberde, Erdoğan'ın Suriye, Libya ve Irak'ta sahip olduğu etkinliğin Gazze sürecine de yansıdığı ifade edildi.

Zirvede Türkiye'nin önemi bir kez daha teyit edildi

Şarm El-Şeyh'te düzenlenen Barış Zirvesi'nde, Erdoğan, Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. 35 ülke liderinin katıldığı zirvede, ateşkesin sürdürülmesi ve bölgenin yeniden inşası konusunda ortak bildiri yayımlandı.

Erdoğan'ın zirve sırasında gösterdiği diplomatik yetkinlik, dünya basınında "Orta Doğu'nun kilit ismi Türkiye" yorumlarına yol açtı. Türkiye, hem bölgede barışın sağlanmasında hem de İsrail-Hamas müzakerelerini hızlandırmada öncü rol oynadı.

Zirve marjında Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir araya gelerek samimi bir diyalog gerçekleştirdi. Basına yansıyan detaylarda Erdoğan'ın Meloni'ye esprili bir şekilde sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği, İtalyan başbakanın da espriye karşılık verdiği belirtildi. Bu gelişme, Erdoğan'ın diplomatik yaklaşımının hem kararlı hem de kendine özgü üslubunu ortaya koydu.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı, haberi, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla servis etti. Başkan Erdoğan'ın tütünle mücadele seferberliğinin yeni hedefinin İtalya Başbakanı Meloni olduğunu yazan Politico, Meloni'nin de Erdoğan'ın esprisine yine espriyle cevap vererek, sigarayı bırakması halinde birilerini öldürebileceğini söylediğini kaydetti.

Erdoğan, Meloni'yi yarı şakacı üslubuyla sigarayı bırakmaya teşvik etti

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında tokalaşırken esprili bir şekilde sigarayı bırakmasını tavsiye ettiğini duyurdu. Haberde Erdoğan'ın yaklaşımının "kendine özgü, yarı şakacı bir ton" taşıdığı vurgulandı.