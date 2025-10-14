14 Ekim 2025, Salı
Gazze'de barışın kilidi Türkiye! Başkan Erdoğan'ın arabulucu rolü dünya basınında
Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve Pazartesi günü gerçekleştirilen esir takasları, dünya basınının gözünü bir kez daha Ankara'ya çevirmesine neden oldu. Türkiye, diplomatik ağırlığını ortaya koyarak, barış sürecinin 'gizli ama kararlı arabulucusu' olarak öne çıktı. Erdoğan'ın müdahalesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şarm El-Şeyh zirvesine katılımını engelleyerek, sürecin seyrini değiştirdi. İşte o manşetler...
14.10.2025