"İsrail saldırıları sonrası Gazze Mars’ın yüzeyi gibi!" A Haber’de çarpıcı yorum: Ateşkes haberi geldi ama…
Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail zulmünün sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planı doğrultusunda tarafları anlaşmaya çağırdı. Hamas-İsrail arasında Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakere süreci dördüncü gününde karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu açıklamada, Hamas İsrail arasında ateşkes yapıldı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail’in Gazze’den çekilme planına ilişkin yayınlanan haritaya ilişkin bilgi verirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hazar Vural ise ateşkese rahmen Gazze’de bombardımanların devam ettiğini söyledi. Vural, 2 yılda işgalci ordunun saldırısı ve bombardımanlarıyla Gazze yüzeyinin Mars’a benzediğini belirterek, “Biz o ateşkes haberini beklerken Gazze'de bir yaşam formu yoktu” dedi.
Katil İsrail işgal güçlerinin 2 yıl boyunca Gazze Şeridi'nde yaşattığı insanlık krizi sonrası uluslararası alanda tepkiler çığ gibi büyürken ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planıyla birlikte bölgede ateşkes anlaşmasına ilişkin Hamas ve İsrail arasında müzakere sürecinin başlattı. Sürecin dördüncü gününde ateşkes kararı çıkmasına karşın, Gazze'de katliam devam ediyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
"İSRAİL GAZZE'NİN YÜZDE 56'SINDA KALMAYA DEVAM EDECEK"
İsrail'in geri çekilme planına ilişkin yayınlanan haritaya ilişkin konuşan Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Gösterilen harita coğrafi olarak Gazze'ye uygulandığı zaman yüzde 53'ten ziyade yüzde 56'lık bir bölümünde İsrail kalmaya devam edecek gibi duruyor. Orası düz bir arazi değil, kuzey ve doğu bölgesinde Gazze sırtları olarak bilinen bir bölge var. Yani burada İsrail merkezlerden geri çekildiğini söylese dahi orada kalmaya devam edecek.
Yayınlanan haritada İsrail ordusunun çekileceği mavi çizgide esir takası yapılacak. Sarı çizgide İsrail ordusu ve Birleşmiş Milletler gücü yani istikrar gücü olarak bildirilen askeri güç Gazze'ye girer girmez oradan da çekilecek. Kırmızı çizgi de İsrail ordusu tarafından geri çekilecek bir bölge, uluslararası güç ve Gazze içinde güvenliği kontrol kontrolü kurmasını sağlayacak bu kırmızı bölgeden ve nihai çekilme dediğimiz ki Gazze'nin doğusunda kahverengi şeritli bir yer vardı, sınır bölgesinde burası da 500 ila 900 metrelik bir alan belgenin ek maddelerinde yer alıyor. Burası da bir tampon bölge kurulması da arazinin yapısına bağlı olarak değişiyor." ifadelerini kullandı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hazar Vural: Tarihi bir gün, kesinlikle öyle. BM'nin Guterres'in yaptığı açıklamada çok netti bu noktada. Tabii başta Türkiye olmak üzere emeği geçenlere, Amerika'ya ve arabuluculara resmi teşekkürle başlıyor. Guterres bu 734 gün boyunca her gün bu savaşın bitmesi gerekliliğini hep söyledi. Çünkü bizim içinde yaşadığımız sistemin adı, sorunlarıyla, reform ihtiyacıyla Birleşmiş Milletler sistemi. Fakat bu sistem hasta olduğu için, bu sistem reform ihtiyacında olduğu için, atıl kaldığı için, yetmediği için biz 730 gün boyunca ölüm, zulüm ve soykırımı gördük. Ve biz dedik ki: "Yani her gün bir an daha geç kalıyoruz." Her gün o günü bekledik. Ama bu 730 gün boyunca İsrail'in başta Gazze'deki ateşkesi (Ocak ayını işaret ediyorum), Lübnan'la yaptığı ateşkes, İran'a başlattıkları sözde savaş ve ateşkes... Yani sürekli bir plana doğru yürürken ve bunu da hep Amerika Birleşik Devletleri ile yaparken, sözlerinin arkasında duramadıklarını bize çok iyi öğrettiler.
"FAİLLERİN ZİHİNLERİ DEĞİŞMEDİ"
Ateşkesin imzası kurumadan bozdular. Bir ateşkesi bin defa bozdular. Dolayısıyla evet, umut, biz bu sabaha, dün gece hani hep umutla devam ettik ama şimdi faillerin zihninin değişmediğini biliyoruz. Bu ateşkes anlaşması geçen hafta açıklandığında ya da bugün, dillerinde Filistin yok. Fakat bakıyorsunuz başta Türkiye olmak üzere, BM ve bütün dünya diyor ki: "Bu işin gerçekten kalıcı barışa evrilmesi için Filistin olmazsa olmaz" diyorlar. Şimdi biz bugün elimizdeki kazanıma bakıyoruz, evet, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve hemen insani yardımın artık amasız bir şekilde oraya girmesi gerekiyor. Çünkü Ocak'tan beri İsrail aslında bir suç daha işliyor: Savaşta da insani yardım girmek zorunda. Bu İsrail'in tekelinde değildi, bunu yapamazdı. Ama o kadar çok şeyi yapamazken yaptı ki... Şimdi o noktada dokuz aydır Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump'ın verdiği her şeyle bu savaşı devam ettirebildi Netanyahu Hükümeti. Şimdi bu da bizim karıştığımız bir nokta. E, Trump buraya barışı getirmeyi seçim döneminde de söylüyordu.
"GAZZE MARS'IN YÜZEYİ GİBİYDİ"
Dokuz aydır Beyaz Saray'dayken de: "Evet, Gazze'deki çocukların durumu kötü" diyor. Ama şimdi biraz önce Ata Bey'i dinlerken, Ata Bey şöyle bir kelime kullandı, dedi ki: "Burası bir panayır alanı gibi" dedi. Ve arkaya gözüm takılıyor, insanlara bakıyorum, böyle içimde bir şey cız ediyor. Biz o ateşkes haberini beklerken Gazze'nin görüntüsü Mars'ın yüzeyi gibiydi. Gazze'de bir yaşam formu yoktu. Tel Aviv'e bakıyorsunuz, ışıl ışıl, pırıl pırıl, tertemiz. Anlatabiyor muyum? Yani analiz bir noktada kesiliyor, bir noktada dayanamıyor. Ama geri dönüyorum. Umut, umutlu olmamız gerekiyor, çünkü İsrail'in de bu savaşı bir noktada bitirmesini gerektiren bir küresel noktaya geldi. Ama İsrail şimdi burada durup ordusuna bir nefes aldırıp, esirleri de "Bak nihayet çok istediğiniz gibi geri getirdik" deyip, sonra var gücüyle Lübnan'a ve İran'a mı saldıracak, Yemen'e mi saldıracak?
İSRAİL'İN BÜYÜK STRATEJİSİ
Şimdi kafamızda başka soru işaretleri oluşuyor sizce, değil mi? Çünkü İsrail'in büyük stratejisi: Lübnan'ın çok daha başka, daha kötü bir noktada olmasını istiyor. Suriye'nin gerçekten parçalara bölünmesini istiyor. Yemen'de Husilerin bir daha hiçbir şeyi ateşleyememesini istiyor ve İran'da nihayet rejim değişikliği istiyor. Peki bu adım için hazırlanacaksa şayet İsrail ordusu, o noktada en büyük desteği yine bu planın mimarından mı almaya devam edecek?
"GAZZE'DE SAHAYA YANSIYAN BİR ŞEY YOK"
İsrail'in başkenti Tel Aviv'den canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, ise İsrailli aşısı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in, "Başbakan bana Hamas'ı bitireceğinizi söyledi. Eğer öyle olmazsa hükümeti dağıtırız" açıklamasına değinerek şöyle konuştu:
Böyle bir açıklama gelse de şu an itibarıyla çok da fazla bir hükmü yok. Dediğim gibi o kabineden bir şekilde bu ateşkes kararı çıkacak. Halen devam ediyor. Saat işte 22:00 civarında başlayacağı da söylendi ama ben yarım saat önce gelen o son dakika bilgisini paylaşmıştım. Güvenlik toplantısı bitti, kabine toplantısına geçildi. Bakalım kaç saat sürecek? Çünkü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dert anlatması gerekiyor. Bunu kabul ettirmesi gerekiyor. Dediğim gibi kaç saat süreceğini de bilmiyoruz ama Hamas kanadından o açıklama yapıldı. Artık ateşkes yürürlüğe girdi diyor. Herkes bu şekilde açıklama yapıyor ama bunun henüz sahaya bir yansıması yok, olmadı. İşte gün boyu Gazze'de katliam vardı, bombardıman vardı, özellikle topçu atışlarıyla. Yarın sabah ne olacak?
"İSRAİL 24 SAAT DAHA EK KOYARAK ZAMAN KAZANDI"
Bugün bir karar çıkarsa yarın sabaha Gazze nasıl uyanacak? Onu da bilemiyoruz. Çünkü İsrail önüne bir 24 saatlik daha dilim koydu. Yani o kabine toplantısı bittikten sonra alınacak kararın üzerine bir 24 saat daha eklendi. Böyle de, böylelikle de bir zaman kazanmış olacak anladığımız kadarıyla İsrail. O 24 saatte ne olacak, ne bitecek? Bunu da hiç kimse bilmiyor. Sonraki süreç tabii ki rehine takası. Ya bunlar bir şekilde olup gidecek. Yani şu 3-4 gün içerisinde rehine takasları yapılacak, esirler alınacak, ateşkes ilan edilecek ama sık sık dile getirdiğimiz konu, artık insanlar iki yıllık süreçte Gazze'de, Filistinliler açlığa mahkum edilmiş durumda. Bir an önce bu kapıların açılması lazım ve yaklaşık 600 civarında, çünkü oradaki insanların insani şekilde yaşayabilmesi için en az 600, 500-600 civarında yardım tırının girmesi gerekiyor. Aslında en önemli konu bence ve en azından vicdan sahibi insanlar için en önemli konu bu gibi görünüyor şu anda.
"SINIR HATTINDAN ÇEKİLME VAR"
Gazze'den çekilme olup olmadığı sorusuna Tel Aviv'den yanıt veren Kurşun, sınır hakkını gözlemlediklerinde bir çekilmenin yaşandığını belirterek şöyle konuştu:
Bugün o sınır hattında dolaştığımızda bir çekilme var. Yani asker azaltılıyor. Çünkü birçok asker çıkışı gördük. Hatta İsrail basını da bir tane bir kapının birisinde, çünkü beş kapı var Gazze'ye çevreleyen, İsrail'den Gazze'ye açılan öyle söyleyelim. Oradan asker çıkışları vardı, ne bileyim tankları gördük, tanklar çıkıyordu. Bir çekilme var, evet.
