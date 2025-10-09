"İsrail saldırıları sonrası Gazze Mars’ın yüzeyi gibi!" A Haber’de çarpıcı yorum: Ateşkes haberi geldi ama…

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"GAZZE'DE SAHAYA YANSIYAN BİR ŞEY YOK"

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, ise İsrailli aşısı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in, "Başbakan bana Hamas'ı bitireceğinizi söyledi. Eğer öyle olmazsa hükümeti dağıtırız" açıklamasına değinerek şöyle konuştu:

Böyle bir açıklama gelse de şu an itibarıyla çok da fazla bir hükmü yok. Dediğim gibi o kabineden bir şekilde bu ateşkes kararı çıkacak. Halen devam ediyor. Saat işte 22:00 civarında başlayacağı da söylendi ama ben yarım saat önce gelen o son dakika bilgisini paylaşmıştım. Güvenlik toplantısı bitti, kabine toplantısına geçildi. Bakalım kaç saat sürecek? Çünkü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dert anlatması gerekiyor. Bunu kabul ettirmesi gerekiyor. Dediğim gibi kaç saat süreceğini de bilmiyoruz ama Hamas kanadından o açıklama yapıldı. Artık ateşkes yürürlüğe girdi diyor. Herkes bu şekilde açıklama yapıyor ama bunun henüz sahaya bir yansıması yok, olmadı. İşte gün boyu Gazze'de katliam vardı, bombardıman vardı, özellikle topçu atışlarıyla. Yarın sabah ne olacak?

"İSRAİL 24 SAAT DAHA EK KOYARAK ZAMAN KAZANDI"

Bugün bir karar çıkarsa yarın sabaha Gazze nasıl uyanacak? Onu da bilemiyoruz. Çünkü İsrail önüne bir 24 saatlik daha dilim koydu. Yani o kabine toplantısı bittikten sonra alınacak kararın üzerine bir 24 saat daha eklendi. Böyle de, böylelikle de bir zaman kazanmış olacak anladığımız kadarıyla İsrail. O 24 saatte ne olacak, ne bitecek? Bunu da hiç kimse bilmiyor. Sonraki süreç tabii ki rehine takası. Ya bunlar bir şekilde olup gidecek. Yani şu 3-4 gün içerisinde rehine takasları yapılacak, esirler alınacak, ateşkes ilan edilecek ama sık sık dile getirdiğimiz konu, artık insanlar iki yıllık süreçte Gazze'de, Filistinliler açlığa mahkum edilmiş durumda. Bir an önce bu kapıların açılması lazım ve yaklaşık 600 civarında, çünkü oradaki insanların insani şekilde yaşayabilmesi için en az 600, 500-600 civarında yardım tırının girmesi gerekiyor. Aslında en önemli konu bence ve en azından vicdan sahibi insanlar için en önemli konu bu gibi görünüyor şu anda.

"SINIR HATTINDAN ÇEKİLME VAR"

Gazze'den çekilme olup olmadığı sorusuna Tel Aviv'den yanıt veren Kurşun, sınır hakkını gözlemlediklerinde bir çekilmenin yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

Bugün o sınır hattında dolaştığımızda bir çekilme var. Yani asker azaltılıyor. Çünkü birçok asker çıkışı gördük. Hatta İsrail basını da bir tane bir kapının birisinde, çünkü beş kapı var Gazze'ye çevreleyen, İsrail'den Gazze'ye açılan öyle söyleyelim. Oradan asker çıkışları vardı, ne bileyim tankları gördük, tanklar çıkıyordu. Bir çekilme var, evet.