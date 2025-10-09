Gazze'de ateşkes resmen başladı! Trump: Rehineler pazartesi günü dönecek

21:55 11 Ekim 2025

Mısır'da gerçekleşecek Liderler Zirvesi'nin ardından gözler Şarm El Şeyh kentine çevrildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından 20'den fazla ülkenin liderlerinin zirveye katılacağı belirtilirken A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun Kudüs'ten, Esra Akyürek ise Kahire'den Mısır'daki son durumu aktardı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Daha önce başıma gelen bir şey. Eee ben, İsrail ordusu yine bir Ramallah'a girmişti. El-Manar Meydanı'na böyle buldozerlerle girmişlerdi. Her tarafı yaktılar, camları kırdılar, araçları ters çevirdiler. Onlarca araç. Eee 2006 yılıydı. O zaman başka bir medya kuruluşunda çalışıyordum. Eee oradaki gelişmeleri takip ettik. Daha sonra biz Kudüs'e geldik arkadaşlarla birlikte. Kudüs'te bir 3 saat falan kaldık. Hepi topu 3 saat. Tekrar Ramallah'a gittik. Perişan halden hiçbir eser yoktu. Hemen bir anda işte kırılan camlar takılmış, araçlar kaldırılmış. 3 saat içerisinde o meydanda ve meydana açılan caddelerde hayat normale dönmüş. O yüzden gerçekten Filistinliler bu konuda çok mahir. Eee çok kısa sürede yani o 5 yılı bulacağına ben inanmıyorum. Çok kısa bir sürede ayağa kalkacak diye düşünüyorum. Tabii bir taraftan da Türkiye'nin desteği. İsrail özellikle altyapıları hedef alıyor zaten.Yolu kazıyorlar.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI"



A Haber muhabiri Esra Akyürek: Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Yerel halka baktığımızda, onlarla konuşma fırsatı bulduğumuzda konuya oldukça müdahil olduklarını ve burada bir zirvenin gerçekleşeceği için de mutlu olduklarını ifade ediyorlar her kesimden konuştuğumuz vatandaşlar. Ama burada ne hazırlık var diyecek olursanız, şimdi biz yayınlarımızı Kahire'den gerçekleştiriyoruz ama görüşmelerin Şarm el Şeyh'te olması bekleniyor. Şimdi Şarm el Şeyh için konuşacak olursak, özellikle orada güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bilgisi elimize ulaştı. Ki bizim de ilerleyen günlerde liderlerin gelişiyle birlikte ve orada bir zirvenin gerçekleşmesiyle birlikte orada olmamız planlanıyor ve bu kapsamda oraya gitmek için de aslında hazırlıklarımızı yapıyoruz ama orada güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve mutlaka büyükelçiliklerle, konsolosluklarla iletişim halinde olmamız gerektiği ifade ediliyor. Ve bu kapsamda da özellikle birçok burada medya mensuplarının, özellikle burada kalıcı medya mensuplarının bile şu anda orada yayın yapmakta, çekim yapmakta zorlandığını ifade edebiliriz. Bu da bize orada artık yavaş yavaş bir ortamın oluştuğunu ve bir hazırlık olduğunu aslında aktarıyor. Ama hangi ülkelerin liderleri gelecek? Şimdi Trump gelecek mi gelmeyecek mi? Konuyla alakalı özellikle Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti bugün. O açıklamaya baktığımızda Mısır Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü ve bu görüşmede özellikle şu ifade dikkat çekici.

"ŞARM EL ŞEYH'TE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR"

Sisi ve Trump'ın burada eş başkan olarak bu zirveyi yöneteceği ifade edildi Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından. Buradan da onların açısından, Mısırlı yetkililerin açısından Trump'ın gelişini artık tamamıyla beklediklerini ifade edebiliriz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya baktığımızda. Ancak tam anlamıyla Beyaz Saray'dan bir açıklama olmadığı için Trump'ın açıklamaları var elbette ama gelip gelmeyeceği konusu zannediyorum son güne kadar belli olmayacak gibi görünüyor şayet bir açıklama gelmezse. Hangi devletlerin başkanları katılacak ya da Dışişleri Bakanları katılacak? Şimdi yine Sisi'den açıklamalar gelmişti konuyla alakalı. Hem Avrupalı liderlere hem Ortadoğulu liderlere bir davet çağrısı vardı. Sisi'nin yine bir açıklaması vardı. Hem Avrupalı liderlere hem de Ortadoğulu liderlere davet çağrısı yaptığını ve artık burada bir zirvenin olması yönünde bir çağrısı vardı. Macron'dan bir olumlu dönüş ve açıklama gelmişti. Ancak onun haricinde hangi ülkelerin liderleri bu zirveye katılım gösterecek, hangi ülkelerin Dışişleri Bakanları buraya gelecek, şu an için bir muallak söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ama genel tabloya baktığımızda Mısır'da, özellikle Mısırlılar arasında konuşulan tabloya baktığımızda Trump'ın gelmesini bekliyorlar, burada bir zirve gerçekleşmesini bekliyorlar, Filistin için uğraşılmasını bekliyorlar ve bir çözüme ulaşılmasını bekliyorlar aslında. Genel halkta böyle bir bekleyiş var, evet. Ancak hazırlıklar ne boyutta? Şu an için bulunduğumuz yerden Kahire'den net olarak onu bilemiyoruz. Elbette ki Şarm'daki hazırlıklara yönelik duyumlarımız da mevcut.