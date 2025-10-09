Başkan Erdoğan: Türkiye Gazze gücünde yer alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Yükseköğretim kurulumuzun ve üniversitelerimizin kıymetli yöneticileri değerli akademisyenler geleceğimizin teminatı sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Yükseköğretim Akademik Yılının açılış Töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Cumhurbaşkanlığı külliyemize milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

"MISIR'DAN MÜJDELİ HABER GELDİ"

Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Sayın Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Trump 20 maddelik barış planı açıkladı. Hamas müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Mısır'dan müjdeli haber geldi. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, belirlenen hatlara geri çekilmesi büyük önem arz ediyor.

GAZZE İÇİN GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAĞIZ

Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun biran önce gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimizi barışı güvenliği en fazla hak eden millettir. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde ABD başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Gazze için görev gücünde yer alacağız. Anlaşmaya uyulup uyulmadığını yakından takip edeceğiz.

Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hoca ve öğrenci tahsil amacıyla gelmiş, insanlığın ortak amacı için katkıda bulunmuştur.

"KATSAYI ZULMÜNÜN İSTİHDAMA OLUMSUZLUĞUNU HALEN HİSSEDİYORUZ"

Bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu essiz katkıları dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıları görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz. Özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz.

Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz.

Şu an yüzün üzerinde üniversitemizde yapay zeka ve bilişim tabanlı lisans ve ön lisans programı bulunuyor eğitim kurumlarımızın dijital altyapısını güçlendiriyor açık bilim ve elektronik öğrenme platformlarını yaygınlaştırıyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer konu üniversite sanayi iş birliğidir. 28 Şubat uygulamalarının mesleki eğitimde açtığı yaralar halen tam olarak kapanmamıştır. Sırf imam hatip okullarının önünü kesmek için devreye konulan katsayı zulmünün istihdamdaki olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz.

Misafir öğrencilere tahsis etilen kontenjanlar vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanların dışındadır. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. 150 binin üzerinde Türkiye mezunumuz ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik roller üstleniyor.