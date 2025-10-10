10 Ekim 2025, Cuma

MSB'den Gazze açıklaması: TSK, her türlü göreve hazır
MSB’den Gazze açıklaması: TSK, her türlü göreve hazır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 10:11
MSB'den Gazze'deki ateşkese ilişkin yapılan açıklamada "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
