MSB’den Gazze açıklaması: TSK, her türlü göreve hazır

MSB'den Gazze'deki ateşkese ilişkin yapılan açıklamada "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" denildi. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN