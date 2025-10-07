Halep’te sokaklar karıştı! A Haber’de çarpıcı analiz: İsrail-SDG yakınlaşması bölgede çatışmaların fitilini ateşledi!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"EN BÜYÜK İHANETİ KENDİ HALKINA YAPTI"

Oradaki 2 milyonluk Kürt nüfusu sözde temsil ettiğini iddia eden bu PKK, işte SDG ya da yapı, aslında en büyük ihaneti sözde temsil ettiği kendi halkına yapmış oldu. Hem temsil yetkisini ortadan kaldırdı, hem de tecrit vaziyette tutmasına, tutulmasına sebep oldu. O yüzden şimdi burada böyle normal giden süreçler içerisinde bu meclis şunu da ilan edecekti: Suriye Arap Cumhuriyeti'nin rejim tipini ilan edeceklerdi. Ne diyeceklerdi? "Suriye Arap Cumhuriyeti üniter sosyal bir hukuk devletidir" diye anayasanın başına koyacaktı. Bu şu demektir: Hiçbir silahlı örgüt Suriye Milli Ordusu'nun dışında paralel bir örgüt halinde duramaz. İki, hiçbir etnik gruba bir şekilde otonomi, özerklik verilemez. Hiçbir etnik gruba ya da hiçbir silahlı örgüte toprak vaat edilemez, otonomik bir özerklik verilemez.

"PKK SEÇİMLERİ SABOTE ETMEK İÇİN UĞRAŞTI"

PKK tarafından çok uzun zamandır biliniyor ve bu seçimleri de sabote etmek için uğraştılar. Seçimlerden sonra ancak harekete geçebildiler. Orada kimse kusura bakmasın, maalesef Amerika Birleşik Devletleri var mı? Var. İsrail var mı? Bir şekilde var. Bunların kontrolü dışında orada bir eylem, seçim sabotajı dahil yapılmasını ben çok akla, mantığa uygun görmüyorum.