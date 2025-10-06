Halep'te şiddetli çatışma! Terör örgütü SDG ile anlaşmaya varıldı

00:59 07 Ekim 2025

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında Rasulayn bölgesinde aşiretlerin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan ettiğini belirtti.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Aşiretler bir seferberlik ilan etmeye başladılar. Şu anda Resulayn'dan bölgedeki aşiretler, SDG'ye karşı bir seferberlik ilan etti. Hatırlayacak olursak geride bıraktığımız süreçte Dürzilere karşı Bedevi Arap aşiretler bir seferberlik ilan etmiş, günlerce çatışmalar devam etmişti. Bizler de o noktada takip etmiştik. Şimdi Bedevi aşiretler o zaman da aslında aynı şeyi söylüyorlardı: 'Eğer SDG burada Suriye ordusuna yönelik veya Suriye'nin huzurunu, istikrarını bozacak bir hamle yaparlarsa, bizler de SDG'ye karşı ayaklanıp onlara karşı da bir seferberlik ilan ederiz' demişlerdi A Haber mikrofonlarına bu açıklamaları yapmışlardı. Bugün aslında bu beklenen oldu, aşiretler tarafından beklenen bir şeydi. Aşiretler de şu anda diğer aşiretlere de çağrılarda bulunarak, özellikle Naimi Aşireti ki bölgede en hakim olan aşiret, seferberlik çağrısında bulundu ve SDG'ye karşı Suriye ordusunun yanında olma çağrısında bulundu ve buna dair de açıklamalar yaptı. Şu anda o açıklamanın olduğu görüntüler de bir taraftan ekranda dönüyor.

"SURİYE ORDUSUNA BAĞLI ÖZEL BİRLİKLERE MUHAREBE SEVİYESİ HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ"

Diğer yandan bir önemli son dakika bilgisi daha var: Suriye ordusuna bağlı özel birliklere muharebe seviyesi hazırlık talimatı verildiği bilgisi de şu dakika itibarıyla elimize ulaşmış durumda ki bu da son dakika bilgisi. Öte yandan SDG'nin Seyfud Devle Mahallesi'ne yapmış olduğu bir saldırı sonucunda da bir sivilin o noktada hayatını kaybettiği, bir kadın ve çocuğunun da yaralandığı bilgisi var. Bölgeye yine tanklar ve zırhlı birlikler de Suriye ordusu tarafından sevk edilmiş durumda. Bölgedeki özellikle o huzuru sağlamak için, özellikle SDG'nin yapmış olduğu bu saldırıları bastırmak için bölgeye ek birlikler sevk edilmiş durumda ki Şam'dan özellikle kuzeye doğru ilerliyor. Birliklerin Hama, Humus'tan da yine çok sayıda birliğin o bölgeye, Halep bölgesine, Halep Şeyh Maksud bölgesine sevk edildiğini ifade edelim.

"ŞEYH MAKSUD'DA SİVİLLER TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Geride bıraktığımız süreçte hatırlatılacak olursak izleyicilerimize, Esad rejimi devrildikten sonra Şeyh Maksud bölgesinde yer alan SDG'li teröristler o noktadan çekilmeyi reddetmişlerdi ve oraya yerleştirdikleri keskin nişancılarla da sık sık, zaman zaman o bölgeden, Şeyh Maksud'tan Suriye ordusu unsurlarını, özellikle o süreçte Şara'ya bağlı unsurları hedef almışlardı ve 10 Mart'ta yapılan mutabakat sonrasında da o saldırılar da, keskin nişancıların saldırıları sona ermişti. Şu zamana kadar bir sessizlik vardı SDG'den ama Şeyh Maksud'tan hiçbir zaman geri çekilmemişlerdi. "Mutabakata uymadığını" ifade ediyor Suriye ordusundan, Suriye kaynaklarından yapılan açıklama. "Biz mutabakata bağlıyız ancak SDG sivillere saldırıyor" diyor ki, gelen görüntüler de o şekilde: sivil bölgelere, sivil yerleşim yerlerine roketlerle yapılan saldırılar sonucunda siviller yaralanıyor. Şu anda Suriye ordusu Şeyh Maksud girişinde bulunan sivilleri de bir taraftan tahliye etmeye çalışıyor. Aynı zamanda da bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor, özellikle son 2 saatte bu çatışmalar daha da şiddetlenmiş durumda ki bir taraftan SDG güçleri saldırılar gerçekleştirirken, Suriye ordusu da SDG'ye yönelik karşılık vermeyi sürdürüyor. Tabii bilgiler birbiri ardına geliyor, sıcak ve hareketli bir gece olacak gibi görünüyor, bunu ifade edelim. Gelen görüntüler de var çatışmalardan gelen görüntüler.

"ÇATIŞMALARIN SIÇRAMA İHTİMALİ VAR"

Son bilgiyi bir kez daha tekrarlayalım: Suriye ordusundaki özel kuvvetlere muharebe hazırlık seviyesi talimatı verilmiş durumda. Bu çatışmaların bastırılacağı, özellikle SDG'nin saldırılarının bastırılabilecek mi? bu merak ediliyor. Eğer bu çatışmalar daha da yayılırsa Kamışlı, Haseke, Deyrizor'a kadar da uzanabilir. Zira Rakka'da yine terör destekçileri o bölgede de sokaklara dökülmüş durumda. O bölgelere de çatışmaların sıçrama ihtimali var. SDG ne istiyor? Aslında geride bıraktığımız süreçte Dürzilerle başlayan Suriye içerisindeki istikrarı bozma, yani Suriye'de huzur istemiyor. Burada Dürzileri İsrail fişeklemişti özellikle bunu söyleyelim. İsrail o noktada Dürzileri kışkırtarak bir karışıklık çıkartmaya çalışmıştı. Dürziler o zamanlarda yapmış olduğu açıklamalarda, Dürzi liderler kuzeyde SDG ile birleşeceklerini ifade etmişlerdi. SDG ve Dürziler bu noktada bir koridor mu kurmak istiyor? Bu da önemli bir detay. Ama Suriye ordusu ve Suriye hükümeti Suriye içerisinde parçalanmış bir toprak istemiyor. Tek bir devlet tarafından yönetilmesini ve Suriye'nin tek bir çatı altında toplanılmasını istiyor. Ama bunu istemeyenler de tabii Suriye içerisinde sık sık kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar.