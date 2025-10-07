Halep’te sokaklar karıştı! Uzman isimden A Haber’de çarpıcı analiz

Suriye’de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından SDG ile ordu ve halk arasında gerginlik yaşandı. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, SDG güçlerinin sivil halk ve orduyu hedef aldığını belirterek Suriye ordusunun bölgeye tanklarla takviye gönderildiğini bildirdi. Konuya ilişkin A Haber canlı yayına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, 10 Mart mutabakatına ilişkin konuşarak bölgede İsrail-SDG yakınlaşmasının zamanlamasına dikkat çekti. Olçar, “Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde ve güdümündeki SDG, biraz da İsrail'in güdümüne kaymış gibi gözüküyor” dedi.