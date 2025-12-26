Futbolda FETÖ operasyonu! Lütfi Arıboğan’ın Mehmet Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı

Mehmet Baransu - Lütfi Arıboğan

BARANSU İLE 101 HTS KAYDI

Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'de kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlandı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptandı. Baransu ile Lütfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlandı.