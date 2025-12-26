26 Aralık 2025, Cuma
Futbolda FETÖ operasyonu! Lütfi Arıboğan'ın Mehmet Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı

TFF’de görev yapmış isimlere yönelik sporda FETÖ soruşturması kapsamında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile birlikte üç eski yönetici ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Ebru Köksal ve Ahmet Gülüm serbest bırakılırken, Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, FETÖ’den tutuklu bulunan Mehmet Baransu ile Lütfi Arıboğan arasında 13 Temmuz 2011 – 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydı tespit edildi. Ayrıca Arıboğan’ın, Baransu’ya şahsi e-posta adresi üzerinden çeşitli dosyalar gönderdiği de dosyada yer aldı. İşte detaylar...

Futbolda FETÖ'nün şike iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

FUTBOLDA FETÖ SORUŞTURMASI!

Fenerbahçe'ye yönelik FETÖ'nün gerçekleştirdiği 3 Temmuz kumpası döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkanvekili olarak görev yapan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü Lütfi Arıboğan, o dönem TFF'nin hukuk müşaviri olan İlhan Helvacı, TFF'nin o dönem Genel Sekreterliği'ni üstlenen Ebru Köksal ve o dönem Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Aziz Yıldırım - Ali Koç (AA)Aziz Yıldırım - Ali Koç (AA)

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİLER ARASINDA

Sabah'ın haberine göre İstanbul Adalet Sarayı'nda getirilen Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı'ya 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulandı. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmada şikayetçiler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un olduğu öğrenildi.

Mehmet Baransu - Lütfi ArıboğanMehmet Baransu - Lütfi Arıboğan

FETÖ'YE YARDIM VE SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Başsavcılık yaptığı açıklamada şüphelilerin, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda kişiyi hedef alan FETÖ'nün 3 Temmuz 2011'deki kumpas soruşturmasında rol alan eski Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri vurgulandı.

Lütfi ArıboğanLütfi Arıboğan

3 TEMMUZ'DAN SONRA GALATASARAY YÖNETİMİNE GİRDİLER

Bu isimler arasında en dikkat çekeni dönemin TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan oldu. Lütfi Arıboğan'ın 14 Şubat 2008-31 Ocak 2012 tarihleri arasında TFF Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü, en son 2014 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'den sigorta kaydının bulunduğu ve 2015'te de emekli kaydının olduğu öğrenildi.

Mehmet Baransu - Lütfi ArıboğanMehmet Baransu - Lütfi Arıboğan

BARANSU İLE 101 HTS KAYDI

Lütfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'de kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlandı. Bu mailin Lütfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptandı. Baransu ile Lütfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011-6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlandı.

Ebru KöksalEbru Köksal

HELVACI VE KÖKSAL'A KRİTİK GÖREV

Bir diğer isim olan Ebru Köksal, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen bir isimdi. 2010'da Galatasaray Sportif A.Ş.'de Genel Müdürlük, 2011-2012 yılları arasında TFF'de Genel Sekreterlik, 3 Temmuz operasyonlarından sonra 2013-2014 yıllarında ise Galatasaray'da soluğu alarak Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

İlhan Helvacıİlhan Helvacı

Galatasaray Lisesi mezunu Helvacı da tıpkı Köksal gibi, 3 Temmuz kumpasından sonra Galatasaray'da Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda yöneticiliğe getirildi. 2009-2012 yılları arasında TFF'de Baş Hukuk Müşaviri'ydi.

Ahmet GülümAhmet Gülüm

ONUN DA YOLU GALATASARAY'DAN GEÇTİ

Şüpheli Ahmet Gülüm'ün de yolu geçmişte Galatasaray'dan geçen isimlerdendi. Halihazırda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm oldu. Lütfi Arıboğan'la Gülüm arasında o dönem Aziz Yıldırım'ın polis ifade tutanağı ile ilgili olarak 4 Ağustos 2011 tarihinde mail yazışmasına rastlandı. Gülüm, yıllarca Galatasaray'da voleybol oynadı.

