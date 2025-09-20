Kirli rüşvet skandalı CHP Genel Merkezi’nde: Rüşvet tarifesi 1 milyon dolardan başlıyor



Birileri ders alır mı bilemem ama aynı zamanda bir "suç örgütü lideri" olarak yargılanacak olan Aziz İhsan Aktaş'ın siyasetçi Ali Mahir Başarır'a seslenmesi hem medya hem de siyaset açısından utanç verici nitelikte:

"Kaçmadan buradayım. Dosya üzerinde gizlilik kalkınca çok daha net konuşacağım. Ali Mahir Başarır'a sesleniyorum, program yaptığın Halk TV'nin sahibi şu an yurtdışında ve kaçak. Cafer Mahiroğlu'nun bu soruşturma kapsamında ülkemize davet edilmesini istemiştim. Ali Mahir Başarır, hiç adım atmadı ama sahibi kaçak bir televizyona çıkıp açıklamalar yapmayı içine sindiriyor. Önce ona seslensin."