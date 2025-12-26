Florida'da Zelenskiy Trump zirvesi! Ukrayna Devlet Başkanı tarih vererek duyurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile pazar günü Florida'da görüşeceğini açıkladı. Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.
Plan üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." dedi.
"BU HAFTA SONU YOĞUN GÜNDEMİMİZ OLACAK"
İlerleyen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida'ya gideceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Sanırım, Başkan Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." diye konuştu.
Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.
Zelenskiy, "Bana göre, ABD ile aramızdaki anlaşma neredeyse hazır ve imzalayıp imzalamama meselesi de görüşmemizin şekline bağlı olarak ikincil bir meseledir." ifadesini kullandı.
Barış planının imzalanmasının sadece Ukrayna ve ABD'ye bağlı olmadığına dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı, "Bakın, 20 maddelik bir taslak ve dört taraf var, bunlar Ukrayna, Amerika, Rusya ve Avrupa'dır. Elbette 20 maddelik bir taslak, Rusya ve Avrupalılar olmadan imzalanamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, Trump ile bir araya geldiğinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi gibi konuları da masaya yatıracaklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı, 20 maddelik barış planına ilişkin Rusya'nın görüşleri konusunda henüz bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Rusya'dan resmi bir yanıt almadık." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eski bildiklerinizi unutun! Havucu böyle yiyenler şifayı buluyor
- Bebek Firarda ne zaman çekildi? Bebek Firarda filmi konusu ve oyuncuları
- A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?
- Suikast Treni filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı | MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
- Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?
- AFAD'dan 473 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Şartlar neler?
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
- Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?