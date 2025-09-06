06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Paralar paravan firmalarla kaçırıldı

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Paralar paravan firmalarla kaçırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 07:37
ABONE OL
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Paralar paravan firmalarla kaçırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun ortağı, savcılığa “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Has Beton’un sahibi Selçuk Kaptan, İSTAÇ’a yatırılması gereken paraların Gülibrahimoğlu’na ait Kuzey İstanbul şirketine aktarıldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yeni bir ifade girdi. Firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na ait Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı ve Has Beton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa "tanık" sıfatıyla başvurdu.

Murat GülibrahimoğluMurat Gülibrahimoğlu

Kaptan, Gülibrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Paralar paravan firmalarla kaçırıldı

İSÇAT'A YATIRILMASI GEREKEN PARALAR...

Sabah'ın haberine göre Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, paranın İSTAÇ'a yatırılması gerekirken Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.

İbrahim Bülbüllü - Ekrem İmamoğluİbrahim Bülbüllü - Ekrem İmamoğlu

Kaptan, yaklaşık 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün, Florya'daki eski İBB Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak, hisseleri Gülibrahimoğlu'na devretmelerini istediğini aktardı.

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Paralar paravan firmalarla kaçırıldı

Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan, Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti.

İBB yolsuzluğunda firari 2 isme kırmızı bülten!İBB yolsuzluğunda firari 2 isme kırmızı bülten! İBB YOLSUZLUĞUNDA FİRARİ 2 İSME KIRMIZI BÜLTEN!
İBB soruşturmasında itirafçılara sırasıyla tehdit!İBB soruşturmasında itirafçılara sırasıyla tehdit! İBB SORUŞTURMASINDA İTİRAFÇILARA SIRASIYLA TEHDİT!
Avrupa fonları suç örgütüne!Avrupa fonları suç örgütüne! AVRUPA FONLARI SUÇ ÖRGÜTÜNE!
Mahir Gün’ün ifadesi ahaber.com.tr’deMahir Gün’ün ifadesi ahaber.com.tr’de MAHİR GÜN'ÜN İFADESİ AHABER.COM.TR'DE
Yeni itiraf: Emrah Bağdatlı ısrarla İngiltere’ye çağırdıYeni itiraf: Emrah Bağdatlı ısrarla İngiltere’ye çağırdı YENİ İTİRAF: EMRAH BAĞDATLI ISRARLA İNGİLTERE'YE ÇAĞIRDI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör