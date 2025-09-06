İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Paralar paravan firmalarla kaçırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun ortağı, savcılığa “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Has Beton’un sahibi Selçuk Kaptan, İSTAÇ’a yatırılması gereken paraların Gülibrahimoğlu’na ait Kuzey İstanbul şirketine aktarıldığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yeni bir ifade girdi. Firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na ait Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı ve Has Beton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa "tanık" sıfatıyla başvurdu.
Kaptan, Gülibrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.
İSÇAT'A YATIRILMASI GEREKEN PARALAR...
Sabah'ın haberine göre Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, paranın İSTAÇ'a yatırılması gerekirken Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.
Kaptan, yaklaşık 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün, Florya'daki eski İBB Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak, hisseleri Gülibrahimoğlu'na devretmelerini istediğini aktardı.
Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan, Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
- YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?
- İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?
- Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!
- MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?
- 5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?