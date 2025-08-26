İBB’de ’Pis işler’ kronolojisi! Rant 2021’de sistemleşti

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

Sonuç: Türkiye, mali yapısını disipline etmek istiyorsa işe önce belediyelerden ve onları denetlemesi gereken kurumlardan başlamalıdır. Çünkü burada kurulan sistem yalnızca bir belediyeyi değil, tüm kamu yönetimini zehirleyen bir "rant ve yolsuzluk ağı" hâline gelmiştir. Ve unutulmasın; her villa, her lüks otomobil ve her kaybolan araç, aslında halkın cebinden çıkan paranın bir simgesidir.