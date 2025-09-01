Başsavcı Gürlek’ten İBB yolsuzluğu açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adli Yıl açılış programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan gürlek, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianamenin yazım aşamasında olduğunu belirtti, soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"100 YILIN YOLSUZLUK DOSYASI"

Gürlek, İBB yolsuzluğuna ilişkin iddianamenin Ekim ayında hazırlanmasını planladıklarını söyledi ve yolsuzluğu "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" şeklinde nitelendirerek "Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" dedi. İBB'nin 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 5.4 milyar dolar kredi çekildiği ve bu paraların farklı yöntemlerle şirketlere aktarıldığını, 13 metro projesinin durduğunu belirtti.

İBB YOLSUZLUĞUNDA EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Gürlek, Beşiktaş Belediyesi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesinin yazım aşamasında olduğunu ve Eylül ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Gürlek, İBB yolsuzluk soruşturmasının ise devam ettiğini ve Ekim ayında tamamlanmayı planladıklarını söyledi.

DELİLLERE DAYANDIRILARAK TUTUKLAMA KARARI ÇIKIYOR

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tanık beyanları üzerinden tutuklama yapıldığı yönündeki eleştirilere de değinen Gürlek, şüphelilerin tanık beyanlarına göre değil, banka hesap hareketlerini içeren MASAK raporları, baz istasyonu kayıtları gibi delilere dayandırılarak tutuklanmalarına karar verildiğini kaydetti.

"İTİRAFÇI OLMAK İÇİN YOĞUN ISRAR VAR"

Yolsuzluk soruşturmasında şüphelilerin deliller neticesinde tutuklu yargılandığını belirten Gürlek, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin şüphelilere baskı yapılmadığını kendileri ve avukatları aracılığı ile etkin pişmanlık başvurusunda bulunduklarını söyledi. Gürlek itirafçı olmak için yoğun bir ısrarın olduğunun altını çizen Başsavcı Gürlek, etkin pişmanlıkta bulunan kişilerden yeni bilgiler istendiğini belirtti.

Soruşturmadaki şüphelilerden Ertan Yıldız'ın itirafçı olduktan sonra ailesinin tehdit edildiğini söyledi. Gürlek, CHP lideri Özel'in duruşmaların TRT'de yayınlanması teklifi hakkında "Davaların TRT'de yayınlanması için yasal düzenleme gerekli. yasal düzenleme ortaya koyulursa yayınlanabilir. canlı da yayınlansa basına kapalı da olsa biz dosyamızdan eminiz. bu yüzyılın en büyük yolsuzluk soruşturması" dedi.

Göreve geldiğinde ruhsatsız silah kullanımı ve yasadışı bahise karşı etkin bir yargılama vaadi verdiğini hatırlatan Gürlek, çalışmaları neticesinde ruhsatsız silah bulunduranlara karşı cezai yaptırımların arttığını söyledi. Gürlek, yasadışı bahis suçlarına karşı da mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.