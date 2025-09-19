CHP’liler birbirini ihbar ediyor! Yolsuzluk İmamoğlu ile Akpolat’ın rekabeti yüzünden patladı

Rıza Akpolat

"DAVALARIN SONUÇLARINI TAKİP EDİYORDU"

Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var, Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk. Birbirlerini sevmiyorlardı. Rıza Akpolat, Ekrem Bey'in yargılandığı davaların sonuçlarını takip ediyordu. Basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu. Bir beklentisinin olduğunu görüyordum. Çalıştığımız ekipler, Ekrem Bey'in Rıza Akpolat'ı, Rıza Akpolat'ın da Ekrem Bey'i sevmediğini söylüyorlardı."