İBB yolsuzluğunda itirafçı olmuştu! Ertan Yıldız CHP'den istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ertan Yıldız tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olmuştu. Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti. Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
İTİRAFÇI OLMUŞTU
Ertan Yıldız, Tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.