A Haber depremin vurduğu köyde! Evlerin çoğu oturulamaz halde

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede paniğe neden oldu. En ağır hasarın yaşandığı Kertil Köyü'nde evlerin büyük bölümü oturulamaz hale geldi.

KÖYLERDE BÜYÜK HASAR

Merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki deprem yıkımlara yol açtı. Merkezdeki yıkımların dışında köylerde de büyük hasarın oluştuğunu belirten A Haber Muhabiri Vedan Sezer, depremin vurduğu o köyde yaşananları aktardı. Sezer, depremden en çok Kertil Köyü'nün etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:

Şu andaki görüntülere göre birçok evde hasar var ve bazı evler tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Duvarların tamamen yıkıldığını ve çatlakların oluştuğunu görebiliyoruz. Özellikle taş yığma binaların tamamında hasar var. Şu anda önünde bulunduğumuz evin duvarı tamamen yıkılmış durumda ve ev oturulamaz hale gelmiş.

En çok hasar gören yerler Kertil ve Alakır köyleri oldu. Bugün meydana gelen deprem ve artçıların merkez üssü de Kertil Köyü olarak değerlendiriliyor.

YIKILAN EVLER VE KAPANAN YOLLAR

Yanındaki binalara baktığımızda duvarların çatlaklarla dolu olduğunu ve bazılarının çöktüğünü görüyoruz. Hemen karşıda bulunan başka bir ev daha büyük hasar almış; yan duvarı ve bahçe duvarı ile birlikte tamamen yıkılmış. Yan yana olan taş yığma evlerin büyük bölümü zarar görmüş.

Çökmenin etkisiyle evlerin bulunduğu sokaktaki yollar molozlarla kapanmış durumda. Depremin vurduğu bu köyde evlerin yaklaşık %60-70'inde ciddi hasar var. Çoğu oturulamayacak halde. Artçı sarsıntılar devam ettiği için evlerde kimse kalmıyor, vatandaşlar güvenli alanlarda geceyi dışarıda geçiriyor.

KÖY MUHTARI: "CAN KAYBIMIZ YOK"

Köyün muhtarına mikrofon uzatan A Haber muhabiri Vedat Sezer, yaşananlara ilişkin bilgi aldı.

Köy muhtarı şunları söyledi:

"Şu anda can kaybımız yok. Köylerde hasarlarımız var. Deprem çok hızlı oldu ve çok korktuk. Köydeki evlerin çoğunu kontrol ettik. Can kaybı yok ama evlerde hasar var. Akşam saatleri olduğu için herkes dışarıdaydı, evde olanlar da tek katlı binalarda oturduğu için hemen dışarı çıktı. Bu geceyi dışarıda geçireceğiz. Hasar tespiti için AFAD ekipleri geldi. Ayrıca sağlıkçılar ve itfaiye ekipleri de gelip yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz."