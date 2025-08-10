A Haber yıkılan binanın enkazı önünden aktardı! “Yerimden kalkamadım” depreme yakalanan vatandaş gözyaşlarıyla anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 19.53'te yaşanan sarsıntı, özellikle merkez üssünde yıkıma yol açtı. Sındırgı'da yıkılan bir binanın enkazı başından canlı yayın yapan A Haber Muhabiri Yusuf Gül, kurtarma çalışmalarını ve bölgedeki son durumu aktardı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YIKILDI"

Balıkesir Sındırgı'da yıkılan 3 katlı bir binanın enkazı başında canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Yusuf Gül, ekranlardan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Gül, "Arama kurtarma çalışmaları yapılan bu binadan son mahsur kalan kişi de kurtarıldı. Yıkımın boyutunu ve evdeki eşyaları görüyoruz. Aynı zamanda binanın yanına park edilmiş bir araç vardı. Bu aracın da büyük hasar aldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Meydana gelen depremde bina büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ekipler sevk edildi ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı bir yarış verildi." dedi.