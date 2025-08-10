A Haber yıkılan binanın enkazı önünden aktardı! “Yerimden kalkamadım” depreme yakalanan vatandaş gözyaşlarıyla anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 19.53'te yaşanan sarsıntı, özellikle merkez üssünde yıkıma yol açtı. Sındırgı'da yıkılan bir binanın enkazı başından canlı yayın yapan A Haber Muhabiri Yusuf Gül, kurtarma çalışmalarını ve bölgedeki son durumu aktardı.
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE YIKILDI"
Balıkesir Sındırgı'da yıkılan 3 katlı bir binanın enkazı başında canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Yusuf Gül, ekranlardan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Gül, "Arama kurtarma çalışmaları yapılan bu binadan son mahsur kalan kişi de kurtarıldı. Yıkımın boyutunu ve evdeki eşyaları görüyoruz. Aynı zamanda binanın yanına park edilmiş bir araç vardı. Bu aracın da büyük hasar aldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Meydana gelen depremde bina büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ekipler sevk edildi ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamana karşı bir yarış verildi." dedi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI
Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:
"Bölgede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Emniyet ekipleri, enkazın yanına vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor. Yıkılan binanın hemen karşısında Sındırgı Kaymakamlığı bulunuyor.
EKİPLER TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞTI
Bölgede itfaiye, AFAD, sivil toplum kuruluşlarına ait ekipler ve polis ekipleri çalışmalarını tamamladı. Yalnızca Sındırgı'da değil, Gölcük Mahallesi'nde de büyük hasar meydana geldi. Özellikle bölgedeki caminin minaresinin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Ekiplerin hâlâ arama kurtarma köpeğiyle içerde çalışma yürüttüğü gözlemlendi.
ARAÇLAR DA HASAR ALDI
Binanın yıkılmasıyla birlikte yakında bulunan bir aracın yanı sıra başka araçların da zarar gördüğü, vatandaşlar tarafından ifade edildi."
VATANDAŞLAR DEPREM ANINI ANLATTI
Bölgede depremi hisseden vatandaşlara mikrofon uzatan Yusuf Gül, yaşananların nasıl geliştiğini sordu. Bir vatandaş, "Çok kötü sallandık, anlatamam. Kendimi ifade edemem, çok kötüydü. Buradaki binanın yıkıldığını görmedim ama sesini duydum. Kendi evime döndüğümde eşyalar parçalanmış şekilde buldum. Bizim binada yalnızca sıva çatlağı var, zaten yeni bina. Ama komşularda bacası ve duvarları yıkılan var." dedi.